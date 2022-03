La conflictiva dupla de Mica Viciconte y Mery del Cerro en Masterchef Celebrity: “A veces es mejor callar”

La actriz y la ex Combate tuvieron algunos desacuerdos cuando formaron equipo en el reality de cocina

La tensión está a flor de piel en el último tramo de la tercera temporada de Masterchef Celebrity (Telefe). El nerviosismo está presente en las cocinas más famosas del país y los seis participantes que luchan por llegar a la semifinal están más competitivos que nunca. La noche del martes el desafío consistió en una prueba por equipos donde resultó clave la paciencia y el compañerismo, casi imposibles de aplicar a esta altura del certamen. Mery del Cerro hizo dupla con Mica Viciconte, y detrás de cámaras se sinceraron sobre los choques que tuvieron a la hora de ponerse de acuerdo y guiarse mutuamente.

Cuando los concursantes ingresaron al estudio descubrieron que las islas de cocina habían sido dadas vueltas, y todo indicaba que cocinarían enfrentados, pero ese no fue el caso. “Van a tener que hacer un plato entre dos en 60 minutos, pero no van a poder cocinar al mismo tiempo; cuando suene la chicharra el que esté cocinando deberá trasladar todo a la otra estación para que siga el compañero”, explicó Damián Betular. De esa manera, la complejidad recaía en la mudanza de todos los ingredientes -incluidos los que estaban en el fuego o en el horno- cada vez que se los pidieran, además de orientar a quien tomara la posta de la receta sobre los pasos a seguir.

Vicky Juariu Braier y Denise Dumas conformaron otra dupla, y Tomás Fonzi junto Malena Guinzburg fueron el tercer equipo. Durante el desafío empezaron los roces y la ironía entre la ex Combate y la actriz. La primera en poner manos a la obra fue Mery, quien eligió replicar una receta de sopa mexicana que había practicado en su casa. Con seriedad y gran cantidad de comentarios, Viciconte no dejó de hablarle desde que empezó a cocinar, y ese fue el primer detonante entre ambas.

Mery del Cerro y Mica Viciconte formaron equipo en Masterchef Celebrity 3 y hubo algunos pases de factura

“Mica, a veces es mejor callar que hablar cuando hay nada para decir. No podés creer que no tenés mucho para decir, ¿no?”, cuestionó la modelo detrás de cámaras. Atónita, Mica guardó silencio, y su compañera aprovechó para deslizar un reclamo sobre su personalidad: “Yo entiendo que vos tenés este alma de capitana, esa cosa de decir y dirigir, pero hoy no me tenés que decir nada”.

“Me estás hiriendo”, reconoció la pareja de Fabián Cubero en el backstage, cara a cara con la actriz. “Estás tratando de buscar indicaciones y no las tenés, te querés morir”, la pichó Mery, al tiempo que la deportista no perdía de vista la preparación y le aconsejaba: “Seguí rallando, estás bajando el nivel, tenés menos intesidad”. Entre risas, Del Cerro se sinceró: “Querida, si sigo rallando me rallo los dedos”.

A la hora de cambiar de lugares, Viciconte trató de aprovechar cada segundo para trasladar todo a su estación de cocina y continuar. Mientras tanto, su compañera trataba de transmitirle todas las sugerencias sobre la receta. “Mery, a mí también me molesta que me hablen y me desconcentra, así que afloja un poco”, le pidió con humor. “Mirá que yo tengo mi carácter, me encanta ser DT de Mica, nunca me lo hubiera imaginado”, retrucó la ex Casi Ángeles.

Aunque hicieron un gran trabajo juntas y los sabores resultaron originales según la devolución de los expertos, su desempeño no fue suficiente y no ganaron ninguna estrella. Fonzi y Guinzburg, por el contrario, no solo mantuvieron una excelente relación durante el desafío, sino que además fueron los ganadores de las dos estrellas que estaban en juego.

