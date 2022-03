Belu Lucius se hizo un chequeo médico y tomó una decisión tras el resultado: “Arranco a pensar en mí”

Belu Lucius compartió los resultados de sus estudios médicos y reflexionó sobre las prioridades

Hace poco más de diez días Belu Lucius compartió sus emociones encontradas por la operación de su hijo Benjamín, de dos años y medio. Se trató de una cirugía ocular, y la influencer se emocionó al reencontrarse con el niño después de que le realizaran el procedimiento. Esta semana decidió ocuparse de su propia salud con una serie de chequeos de rutina. Fiel a su masivo público virtual, mostró el proceso en sus historias de Instagram, y confesó que la invadió la preocupación cuando un detalle llamó la atención de los médicos y le aconsejaron que hiciera otro estudio adicional. Los resultados finales fueron positivos y la experiencia la llevó a una reflexión sobre las prioridades.

El ida y vuelta con sus 3 millones de seguidores es habitual en la cuenta de Belu, y esta no fue la excepción. “En la resonancia magnética salió un hallazgo incidental y voy a eco transvaginal”, contó en una de sus primeras stories el fin de semana. Una hora más tarde explicó que le detectaron un quiste de tres centímetros en el ovario derecho, y llevó tranquilidad a los usuarios: “Tranqui, puede reabsorberse solo”.

Sincera sobre el estrés que vivió las últimas semanas ante la operación de su hijo, y la importancia de los diagnósticos a tiempo, la influencer se desahogó con otro posteo. “Después de unos estudios que me hice el viernes llegué a la conclusión que no me pongo como prioridad hace muchos años”, explicó. Y agregó: “Siempre hay algo más importante que yo, así que hoy arranco a pensar en mi, en mi cuerpo y mi salud”.

La influencer contó que se hizo un chequeo médico y decidió cambiar su actitud frente a las prioridades

La ex participante de Masterchef Celebrity también había mostrado que producto de la tensión que padeció tuvo caspa en el cabello, y aseguró que intentará relajarse después de todo el nerviosismo que acumuló. “Gracias por tantos mensajes de amor que recibimos porque la operación de Benja en ambos ojitos y lo que para algunos es una cirugía de rutina, algo sencillo, ambulatorio, sin mucho más, para mi fue como si se hubiese detenido el mundo”, confesó horas después de la intervención.

Respecto a por qué optaron por la cirugía, repasó la historia del pequeño: “Como muchas veces conté Benja tiene estrabismo e hipermetropía, usa lentes con graduación +7 en ambos ojos y los lentes los hacemos cada dos meses porque como son niños crecen rápido, necesitan cambiar armazón o sufren roturas y rayones y son necesario cambiar”.

A poco más de una semana de la operación de su hijo, Belu Lucius hizo una promesa sobre su salud

“Ya está más que acostumbrado a ponerse y sacarse los anteojos solo y como él los mega necesitaba costó solo tres días adaptarse a este nuevo compañero de ruta”, explicó. Luego, aprovechó para dirigirse a los padres, para que estén atentos en caso de que sus hijos necesiten lentes: “La pregunta más frecuente es: ¿cómo nos dimos cuenta? ¿Benja se llevaba los muebles por delante? ¿Le costó empezar a caminar? ¿La motricidad fina estaba atrasada para su edad? Y la verdad es que no, lo único que veíamos distinto es que de a poco era más notorio es desviamiento de su ojo izquierdo”.

“No dudamos ni esperamos a la consulta oftalmológica. Ahí el diagnóstico. Volvimos a hacer consulta con otros dos oftalmólogos, porque siempre te da tranquilidad que todos lleguen al mismo resultado, y así fue”, relató. En aquella oportunidad también había compartido un valioso consejo para todos sus seguidores: “Lo bueno:

siempre ir al médico y no dejar para mañana lo que se puede sanar hoy. La medicina previene. Lo malo: nada. Gracias a Dios esta todo bien”.

La instagramer además es mamá de Juan Bautista de tres años y medio. Hace un tiempo, en diálogo con Teleshow reflexionó sobre la maternidad: “Muchas mujeres me agradecen por mostrar la maternidad real, tal cual es, que no es color de rosa, que la maternidad no tiene color, que la maternidad y la paternidad son instancias en la vida que son difíciles de llevar, que nadie te enseña, que no está bueno que nadie se ponga a enseñar y que cada uno la experimenta como puede, como quiere y como piensa que es mejor”.

