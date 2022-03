Kate Rodríguez y Militta Bora definieron a la primera eliminada de El Hotel de los Famosos

Militta Bora fue la primera eliminada de El Hotel de los Famosos

La primera semana de El Hotel de los Famosos tuvo todos los condimentos propios de un reality. Alianzas, cruces, seducción, peleas, y sorpresas a la hora de desempeñarse como staff o huéspedes. Hasta que llegó el momento de la eliminación y las tensiones alcanzaron su punto máximo. Dos participantes se midieron en el temido Desafío de la H para determinar el nada grato cartel de ser la primera participante en abandonar las instalaciones. En esta ocasión fueron Militta Bora y Kate Rodríguez las que dejaron todo en la prueba para seguir en la competencia, pero solo una pudo destacarse.

“Me quiero quedar porque la estoy pasando re bien”, señaló Militta detrás de cámaras, luego de agradecer el apoyo a sus compañeros, quienes la contuvieron desde la primera nominación cara a cara donde no comprendió bien cómo funcionaba la votación y se perjudicó a sí misma. Antes de que se revelara la definición, Pampita Ardohain anunció que tendrían la difícil tarea de elegir al peor staff de la semana, y anticipó que tendría un castigo por su falta de compromiso con el trabajo.

“El peor staff va a volver a ser staff la semana que viene”, develó, y explicó que la decisión se basó en las anotaciones del libro de quejas y el desempeño que hayan tenido en el hotel. En este sentido, el gerente Gabriel Oliveri se sinceró sobre la combinación de motivos: “Todos tenían las condiciones para ser el peor, pero la que elegimos es sumamente volátil, que todo lo que hizo lo hizo mal”. Sin más preámbulos, revelaron que quien no cumplió con las expectativas, y tendrá que seguir aprendiendo y creciendo para desarrollar su potencial fue Imanol Rodríguez.

Kate Rodríguez y Militta Bora fueron las nominadas de la primera semana de El Hotel de los famosos

“No me lo esperaba, tenía ganas de estar en la pileta. Di mucho, y me han tocado un montón de dificultades de malestar, pero se ve que no se notó, y no sé si es justo o no, pero las reglas son así, otra no queda”, confesó el actor. De vuelta en el duelo entre las nominadas, Militta aseguró que se sentía “como en una final de fútbol”, y asumió sus miedos ante los desafíos físicos, por el talento de Kate en las pruebas de destreza.

“Se me viene a la mente mi abuelita, mi familia, que quizás no entienden qué estoy haciendo acá, pero no quiero que me vean sufrir y quiero ganar”, expresó la bailarina en el backstage, sobre su postura frente a las críticas de sus compañeros, ya que esperaban que ella fuera la peor trabajadora de la semana. Las contrincantes armaron sus valijas, por si pasaba lo peor, y se dieron cita en la arena donde se iba a resolver el asunto.

Allí la conductora y el Chino Leunis les explicaron que deberían cumplir con dos etapas del desafío para alcanzar una tarjeta que se encontraba en lo alto de la estructura en forma de “H”, para ganarse su pase por una semana más en el reality. Tal como predijo la cantante, su adversaria tuvo ventaja en todo momento y se mantuvo enfocada en la meta. Aunque los nervios le podrían haber jugado una mala pasada, la bailarina dejó en claro su fortaleza para manejar los comentarios negativos y volcó toda su energía en la prueba.

Feliz por el triunfo, Kate alzó la tarjeta en la cima y le habló directamente a sus compañeros: “De lo malo, a mí ya me ha pasado de todo en la vida, así que todo lo que me pueda decir, realmente me hace más fuerte”. Mientras tanto, Militta se despidió de los participantes y contó que le hubiera gustado seguir en el reality, pero dejó las instalaciones conforme por haber dado su máximo esfuerzo.

SEGUIR LEYENDO: