El fuerte cruce entre Lissa Vera y Leo García en El Hotel de los Famosos: “No te metas conmigo”

Fuerte discusión entre Leo García y Lissa Vera en El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

La segunda semana de El Hotel de los Famosos (El Trece) no comenzó de la mejor manera, sino todo lo contrario: la convivencia se hace cada vez más difícil y los roces entre los participantes son cada vez más frecuentes. En esta oportunidad, los protagonistas de una fuerte discusión fueron Leo García y Lissa Vera.

“Te quiero pedir disculpas si te dije algo mal...pero yo no te dije nada a vos. No podés estar mal con Leo García, yo soy del pop, yo soy de tu rama, soy un laburante como vos”, le expresó el músico a la ex Bandana, en referencia a que el último sábado ella se había mostrado molesta con él por haber apoyado a Kate Rodríguez. A lo que Lissa le respondió: “Te estás metiendo en un lugar que no es tuyo”. “Pero es mi vida, yo no me estoy metiendo con tus cosas. Es mi decisión, no tenés por qué juzgarme por eso. Yo te quiero mucho a vos, pero no te veo contenta, no te veo relajada. Si estás mal con Leo García no vas a estar bien”, siguió él.

Sin embargo, la cantante insistió: “Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Sí te voy a decir por qué me siento rara, porque me parece que no tenés que ir por ahí”. Pero García no se quedó callado: “Vos pensás una cosa y querés que piense igual”. “Yo no quiero que pienses igual, pero si vos me preguntás....Es un juego, pero también hay personas acá”, continuó ella. En tanto, él volvió a recordarle la profesión que los une: “Respetémonos como artistas”. De todas formas, Vera volvió a repetirle que lo respeta, pero que no concuerda con él: “¿Qué tiene que ver, vamos a hacer una secta de los artistas por un lado y la otra gente vamos a hacerla mierda? ¿Cómo es tu pensamiento? Eso es lo que no entiendo”, le recriminó.

En ese momento, la discusión escaló cuando el intérprete de “Reirme más” le dijo: “Mi pensamiento es inteligente y amplio, y estás enojada conmigo, no lo puedo creer. Mientras estés enojada conmigo vas a estar enojada con vos, porque yo soy el rey del pop, acordate esa”. “Y yo soy Lissa Vera, la del pop viviente”, le retrucó.

Leo García y Lissa Vera, frente a frente en El Hotel de los Famosos)

“Es mejor ser raro que ser normal, ¿querés que te enseñe?”, la desafío Leo. “¿Vos me querés enseñar a mí? Estás re equivocado”, le apuntó ella. “Sí, porque tengo más edad y más talento”, contestó él. Fue esa última frase lo que provocó la furia de la cantante surgida en Popstars: “No me hables, no tengo ganas, esto se terminó acá. No estamos de acuerdo, no te metas conmigo. Cada gatito con su cajita de caquita, andá con tus mierditas para allá, yo con mis mierditas para acá, listo. Dejame que estaba muy cómoda, gracias”. Aunque Leo insistió en seguir la conversación, ella no quiso saber más nada. En tanto, en una charla que tuvo con el resto de sus compañeros minutos después, Lissa ironizó: “¿Él es el rey del pop? Me vuelvo loca, yo pensé que era Michael”,

Más tarde, ambos tuvieron otro cara a cara en el que pudieron explayar sus argumentos. “Yo lo que te quería decir es que me encanta que juegues, pero me preocupa que te equivoques”, sintetizó ella. Pero García cerró: “Lissa, me voy si querés”. Sin embargo, luego ambos pudieron limar asperezas y dejaron en claro que se querían. “Mi enojo viene desde mi preocupación, que esto sirva que la gente te conozca porque te lo merecés”, finalizó ella.

En tanto, luego de un complejo desafío en el que se enfrentaron el equipo naranja (esta vez integrado por Chanchi Estévez, Alex Caniggia, Lissa Vera, Majo Martino, Rodrigo Noya, Leo García, Matilda Blanco) y el violeta (compuesto por Sabrina Carballo, Walter Queijeiro, Melody Luz, Pato Galván, Kate Rodríguez, Martin Salwe, Silvina Luna), finalmente el vencedor resultó ser el segundo, por lo que todos sus integrantes esta semana tendrán la categoría de huéspedes. Por el contrario, los perdedores (a los que se sumó Imanol Arias por ser considerado el peor staff de la semana anterior), serán quienes deban realizar todas las tareas de mantenimiento. Luego del cara a cara que tuvieron los participantes del equipo naranja, por mayoría de votos se determinó que fuera Leo el primer nominado, lo que lo deja en la cuerda floja de cara a la próxima eliminación.

