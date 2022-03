Vestido con inspiración celta, arribo en barco y ceremonia mixta: así fue el casamiento de Natalia Lobo

El casamiento de Natalia Lobo (Video: Instagram)

“Tengo de todo para compartir con ustedes”, anunció Natalia Lobo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 50 mil seguidores. Y acompañó la noticia con un video de su casamiento: después de seis años en pareja con Ariel Polaco, dieron el sí en una ceremonia mixta que tuvo lugar el fin de semana pasado en el jardín de un club privado de boating.

La actriz escribió un conmovedor posteo en el que reflejó sus recientes emociones. “Sigo mareada de tanto amor y magia”, admitió. “Para empezar, esta imagen resume bastante bien todo lo que sucedió el sábado”, describió sobre el video que publicó en su Instagram, aquel en el que Natalia y Ariel bailan sobre el altar en el que se casaron ante la presencia de sus amigos y familiares.

“Amor, alegría, entrega, gente amada, ritual, música, magia, unión y vibración altísima”, agregó sobre la emotiva ceremonia que vivió el sábado por la tarde. Y prometió: “Continuará”, junto a un corazón. “Gracias a todos por tanto”, agradeció la actriz los cientos de mensajes y felicitaciones que recibió en las últimas horas.

Natalia Lobo y Ariel Polaco (Foto: Robert Remonteo)

Madre de Inti, de 19 años -de su relación anterior con el el instructor de yoga, Pablo Pirillo, la actriz también compartió una serie de fotos y videos en sus Historias de Instagram. Allí, se pudo ver un poco más de a intimidad de la boda en la que entre otros famosos, se destacó la presencia de Miguel Ángel Rodríguez, amigo íntimo de Natalia. En un divertido video se ve que el actor y su pareja, Marcela Gargano, saludan a la novia inmediatamente después de la ceremonia. “Haceme la devolución de todo. Te adoro a vos y a Marce”, escribió en la red social haciendo un chiste interno entre los invitados.

El diseño del vestido que lució Natalia Lobo estuvo a cargo de Benito Fernández, quien también publicó algunas fotos en su red social. Allí se la ve llegando a la ceremonia sobre la proa de un barco de madera.

Natalia Lobo llegó a su casamiento en barco (Video: Instagram)

Según describió el diseñador en su cuenta de Instagram, el vestido era de tul de seda natural en color off white. Con un top drapeado con cuello bote y mangas importantes. Marcando la cintura una guarda bordada en hilos de algodón color beige y dorado con flores en tonos verdes de hilos de seda.

Su falda, amplia en capas de tul. Y definió al vestido como clásico disruptivo y contemporáneo, con toques de inspiración celta.

Y un detalle de color: flores en distintos tonos de verdes. En su tocado, sumó una coronita dorada con aplique de hojas de bronce. Los zapatos que usó la actriz fueron blancos también con apliques y un detalle de color bronce en la punta.

Natalia Lobo (Foto: Robert Remonteo)

Benito Fernández fue el diseñador del vestido de novia de Natalia Lobo (Foto: Robert Remonteo)

En febrero pasado, el último Día de los Enamorados que celebraron legalmente solteros, Natalia Lobo le dedicó un romántico posteo. “Coronados por ese cielo rosa te digo Happy Valentin (Feliz San Valentín), mi amor”, comenzó en el texto que acompañó junto a una foto de la pareja en la playa.

“Después de tantas pruebas, tantas aventuras, de entender qué es importante para cada uno, de aprender a respetar nuestras diferencias, de no perdernos uno en el otro, de construir juntos, de acompañarnos en lo bueno y en lo malo, de curarnos, de divertirnos, de amarnos tanto, ¡vamos por más!”, agregó la actriz meses antes de dar el sí con su pareja, a quien apoda cariñosamente como Vikingo.

Natalia Lobo y Ariel Polaco se casaron en una ceremonia mixta

En octubre de 2019, Natalia Lobo fue adoptada por su papá de crianza, Martín Lobo, a quien conoce desde que tiene cuatro años. “Estoy muy emocionada porque ayer fui a buscar finalmente mi partida de nacimiento nueva que dice Natalia Lobo”, contó la actriz por ese entonces y sostuvo que realizaron el trámite “por una cuestión legal” y que fue su padre quien le dijo: “Te voy a adoptar”.

“Yo no pensé la importancia que tenía desde lo legal, para mí era un papeleo, pero es un tema más grande de lo que yo me imaginaba. No puedo creer que toda una historia de vida, todo el camino recorrido, todo el amor, todos los desencuentros, todos los encuentros terminen tan bien. Tengo lágrimas de alegría, pero ahora no soy solamente Natalia Lobo en la ficción, soy Natalia Lobo todos los días”, agregó muy emocionada, en diálogo con Catalina Dlugi en Radio Ciudad, y quien señaló que vio algunas veces a su padre biológico pero no tiene una relación estable. “Mi papá conoció a mi papá del corazón, y me dijo: ‘Martín va a ser mejor padre que yo’. Y la verdad es que tenía razón”, concluyó por ese entonces.

SEGUIR LEYENDO: