Difunden una imagen de Juan Darthés el mismo día que Thelma Fardín logró reanudar el juicio en su contra

La imagen de Juan Darthes el mismo dia que la justicia brasilena fallo a favor de Thelma Fardin (Video: "Intrusos" - América)

Este lunes, la justicia brasileña dio un giro en la causa que sigue Thelma Fardin contra Juan Darthés y resolvió que se continúe el juicio oral por abuso sexual contra el actor en los tribunales federales. “La resolución permite retomar las audiencias del juicio oral que se había iniciado el 30 de noviembre de 2021 y se encontraba en su etapa final cuando se ordenó la suspensión”, expresó la ex Patito Feo en su cuenta de Twitter.

En este contexto, este mismo día en Intrusos difundieron una controvertida imagen del ex protagonista de Simona, en la que se lo veía relajado en una de las playas más exclusivas de Barra da Tijuca. “¿Quieren saber qué hacía hoy a las 10 de la mañana Juan Darthés en Brasil?”, anunció Marcela Tauro, momentos antes de que se conociera el fallo. “Fue a la playa, se sacó la ropa, se metió en el mar, se secó, se puso la ropa y se fue”, detalló la panelista mientras en pantalla aparecía la postal en la que se lo observaba de espaldas. “Es una de las zonas más caras de Río y, evidentemente viviría por ahí, porque vino caminando”, agregó.

En tanto, Florencia de la V ironizó: “Pintó mar, dijo el prófugo”. “Se llegó a conocer que estaría en una vivienda que tiene un costo aproximado de 2 millones de dólares”, sumó Pablo Layus. A lo que Maite Peñoñori analizó: “Va en contra de lo que querían pintar inicialmente de un Darthés quebrado, angustiado, solo...”. Aunque, en este punto, Tauro aclaró que en ese momento no estaba con su familia.

Dos semanas atrás, Fardín había ido acompañada por Anamá Ferreira a San Pablo para lograr revertir el fallo que volvía el caso a foja cero. Fue justamente la ex modelo quien le había presentado a la abogada que la representó en el país vecino. “La vi llorando en televisión cuando se paró el juicio, tan sola y abandonada, que pensé en ayudarla. Es una cadena de favores”, comentó en diálogo con Teleshow. Además, había expresado su alegría luego de que se conociera la resolución: “Quiero que haya un juicio justo, que no vuelva a victimizar a Thelma, que es una chica talentosa que no le dan trabajo por esto. A las mujeres hay que creerles siempre. Yo soy una persona que me comprometo con la gente. Le dije que tenía que ser fuerte, que esto se iba a revertir. Logramos algo que no se puede creer. Estoy muy contenta de haber ayudado a alguien que estaba en el fondo de un pozo. Yo me comprometo, nunca voy a dejar a alguien pagando”.

Carla Junqueira, Thelma Fardin y Anamá Ferreira

Por su parte, la letrada Carla Junqueira le había dicho a este sitio: “La decisión que logramos hoy en el caso de Thelma en Brasil sienta un precedente muy importante. El Tribunal Regional Federal del Estado de San Pablo hizo lugar a nuestro pedido: que sea considerado un caso de derecho internacional penal y no común, sin necesidad de derivarlo y reiniciarlo. Además, evita que se siga dilatando el proceso con la eventual prescripción de la pena y la revictimización de Thelma si eventualmente tuviera que volver a declarar”.

