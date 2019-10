Tagliani hizo una autocrítica, si bien aclaró que no le molesta el perfil mediático de Alturria: “Yo hablo de más, cuento, a mí me gusta que esté en los medios, no tiene nada de malo si se convierte en famoso. A mí no me molesta mostrarlo. ¿Qué me va a sacar? Con que me dé felicidad es suficiente". Y al borde del llanto, Lizy concluyó: “No me gustan los malos comentarios, me hacen pésimo. Me lastima mucho, no me gusta que me digan esas cosas, no puedo seguir”.