Foo Fighters con Perry Farrell y la cumbia 420 de L-Gante en el cierre de Lollaplooza Argentina

Lo mejor del día final de Lollapalooza Argentina 2022

“Foo’s Addiction” decía el parche del baterista Taylor Hawkins, que se leía como gesto afectuoso y consuelo por la baja a último momento de Jane’s Addiction de Lollapalooza Argentina 2022. Pero de pronto la combinación se volvió realidad y la multitud enloqueció: los Foo Fighters en pleno invitaron de sorpresa a Perry Farrell para rockear con “Been Caught Stealing”, tema de la banda cuya primera despedida fue el motor de Farrell para idear este mismo festival.

Fue el clímax casi sobre el final del show de la banda que Dave Grohl capitanea con su carisma expansivo. “La música es la cura, la música libera”, dijo Perry en español, antes de cantar y poner el broche de oro a esta edición del festival, una celebración total que 100 mil personas gozaron en la vuelta a los festivales masivos tras la paralizante pandemia.

Foo Fighters cerró el Lollapalooza Argentina 2022 con Perry Farrell, creador del festival, como invitado

Así como el componente emocional del rock dinámico de Foo Fighters sabe tocar en las fibras sensibles de la multitud que los sigue (esta noche pasó desde el comienzo, con una versión lenta y arrolladora de “Times like these” y llegó al pico con “Best of You”), hay un fuerte ida y vuelta que no solo se tradujo en agite permanente: Grohl se conmovió al ver un retrato suyo entre el mar de gente y pidió que se lo alcanzaran. “Tenemos a Picasso en la casa”, elogió el ex Nirvana al ubicar al responsable del arte que terminó siendo parte de la escenografía del grupo. Además, Dave invitó al pintor fan a que se conocieran al final del show.

También hubo novedades de su último disco Medicine at Midnight (”Shame shame”, “No son of mine”) y el infaltable momento en que los Foo se prenden en modo “escuela de rock” para soltar su habitual sketch de presentación: un meddley que juntó a The Who, con los Ramones y con C+C Music Factory (eternos desde su festivo latiguillo ”Everybody dance now” en el tema “Gonna Make You Sweat”) que derivó en que Dave y Taylor invirtieran voz y batería para hacer “Somebody to love”, de Queen.

Otro que hizo fiesta y escuela fue L-Gante. “Con esto muchos chicos aprendieron el abecedario”, dijo antes de recitar letra por letra en clave cumbia 420. Y aunque tanto ese viral como su “villarrap” con el Biza fueron sus grandes crossovers, el propio Elián se encargó de marcar cuál fue realmente el punto de quiebre que lo convirtió en una estrella, una de las más esperadas del festival. “Acá comenzó esta etapa”, dijo y se soltó con el “L-Gante RKT”, ese que viene siendo banda sonora y reventando todas las fiestas que se hicieron desde que existe la pandemia.

Plantado de piluso y camperón largo (”Listo para el temporal”, bromeó antes de salir a enfrentar el fresco de la noche) y con cero titubeo, llamó a Dillom para que lo acompañe en “Tinty Nasty” y pareció invocar al creador del festival (“¿O no, perri, o no?”) cuando hizo “Alta data”, otro de los altos puntos de agite en su show.

“Es todo experiencia”, le había resumido L-Gante a Teleshow en la noche del domingo, minutos antes de hacer una nueva parada en esta larga caravana que empezó del barrio en General Rodríguez y llegó al Hipódromo de San Isidro después recorrer toda la Argentina, Sudamérica, México, España y más allá.

L-Gante también estuvo en el cierre de Lollapalooza Argentina 2022

Elián Valenzuela había llegado temprano a su camarín para ajustar detalles (“Me tenía que cortar el pelo”), encontrarse con sus bailarines y su banda (“Medio rockera como para vacilar, agitar con la gente y disfrutar lo que es esto”, definió a quienes introdujeron el show con la canción de El Padrino) y mitigar un poco la ansiedad. “Uno quiere creer que de tanto recorrido, ya no va a estar tan nervioso. Pero sehhh, cuando estás del otro lado de la pantalla y se escucha: ‘Ehhhh, ehhhh’ (imita a una ovación), no sabés qué hacer. Los nervios siempre están, pero una vez que salís y le ves la cara a todos, ya está. No hay que frenar”, contó a la vez en que le parecía “muy flashero” el desafío de robarse la atención a la misma hora en que tocaba una de las bandas de rock más grandes de la actualidad.

“La cumbia 420 es lo que mejor me pasó, porque no tuvimos que de cambiar de estilo. Somos lo que somos y estamos los que estamos”, se despidió antes de ir a cantarle a su gente.

