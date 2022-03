Tenso cara a cara entre Leo García y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: “Tené cuidado con lo que decís”

Leo García y Martín Salwe volvieron a cruzarse en El Hotel de los Famosos (El Trece)

La historia comenzó casi desde la hora cero del reality, cuando quedaron en el mismo bando de los huéspedes. Un chiste, un malentendido, una acusación, diferentes puntos de vista y dos posturas que se volvieron irreconciliables. Desde entonces, Leo García y Martín Salwe se estuvieron sacando chispas y todo explotó este jueves, en el que se dijeron unas cuantas cosas ante sus compañeros y estuvieron cara a cara y tuvieron que intervenir.

El primer encuentro lo tuvieron durante la rueda de la verdad, cuando la conductora Pampita Ardohain le preguntó al músico por su “deseo carnal”. El artista entendió el juego y respondió sin rodeos: “Me gusta Martín. Él es muy sexual, se mete en la cama de todos, pero no en la mía, porque me tiene miedo”. La cosa no quedó allí , y Leo profundizó: “Me dijo que me quería hacer el amor una noche”. Ante el bullicio de los participantes, el locutor no se hizo cargo de la frase. “Me caés muy bien”, gambeteó. “Lo dije en chiste. Es más, no registro el momento puntual, lo dije muy a la ligera”, reconoció en el back.

Más tarde, volvieron a cruzarse durante el desayuno, cuando el locutor pescó un piropo que la bailarina Melody Paz le dijo a la periodista Majo Martino y se mostró interesado en el asunto: “¿Morochas o rubias?”, le preguntó, mientras de fondo el músico mostraba gestos de incomodidad. “¿Por qué la gente se hace tantas preguntas por la sexualidad?”, interrumpió visiblemente ofuscado. “Me incomoda mucho este tema y hoy me molestó durante todo el día”, continuó, ante el silencio de sus compañeros.

Al capítulo siguiente, García cambió de bando y las tensiones un poco se aflojaron, aunque el autor de “Morrisey” siguió apuntando contra su compañero tratándolo de homofóbico. Así llegaron al jueves, con un clima de por sí alterado ya que iban a definirse los duelistas. Pampita juntó a los participantes para explicarles el sistema de nominación, pero antes, García y Salwe volvieron a cruzarse.

“No tengo nada contra él, siento que se confundió conmigo. Cometí un error y creo que lo malinterpretó. Me llevó a un lugar horrible, feo. Hice un chiste a la pasada, me disculpé, cerré el tema. Le tengo respeto o cariño, pero recibí una piña en la cara, un baldazo de agua fría. Espero las disculpas de él, y si no, de mi parte todo bien”, señaló el locutor en su alegato, aunque lejos de cerrar el tema, abrió una discusión que fue creciendo en intensidad.

“Piña en la cara me parece una mala expresión porque no nos agredimos físicamente. En cambio, recibí agresiones emocionales que no me hicieron bien. La distancia a mí me favorece, no me gusta estar con personas homofóbicas”, replicó García. Salwe acusó recibo y respondió de inmediato. “Estaría bueno que después hable con un profesional, que le explique la diferencia entre una persona que se confundió y le pidió disculpas a catalogar una persona de homofóbica. Es muy feo”, añadió, ante la mirada de la conductora y los participantes visiblemente incómodos por la situación.

García: —Yo puedo entender que es chico, tiene 24 años, pero es un hombre. Tiene que madurar, ese es el problema.

Salwe: —Yo esperaba que él, siendo un adulto mayor, tendría que tener cuidado y más en televisión con las palabras que usa.

García: —Vos tenés que tener cuidado con lo que decís. No podés decir en televisión las barbaridades que decís. Pensás que todo el tiempo la cámara te pertenece y te transformás en una persona molesta no solo para mí, para unos cuantos compañeros.

Salwe: —Si alguien no sabe diferenciar un chiste de otro tipo de comentarios, ahí hay un tema para resolver.

Hasta entonces, los participantes intercambiaban sus opiniones a distancia. Pero después que Pampita explicara el método para definir a los duelistas, el locutor insistió en que el músico necesitaba algún tipo de ayuda profesional y volvieron a cruzarse, aunque esta vez mantuvieron un tenso cara a cara. “Una cosa es competir y otra cosa es quemar gente por la vida”, argumentó el ex ShowMatch, pero el musico se mantuvo en la suya. “No entendés nada”, replicó mientras los compañeros se acercaban para mediar posiciones. “Estás loco, maestro”, soltó Salwe mientras se alejaba.

Pero a la hora de la votación, no mostraron rencores y definieron una tregua, al menos de momento y no del todo convencidos. “Siento que está incomodo realmente, y yo también estoy incómodo. No me retracto, lo que se dijo ya está, y quiero pasar a otro tema”, cerró el autor de “Tesoro”, y todo terminó en un aplauso. Había otros motivos más importantes que tratar, como la definición de los duelistas, que cayó en Militta Bora, por perder la prueba de destreza física, y en Kate Rodríguez, nominada mayoritariamente por sus compañeros.

