Así comenzó El Hotel de los Famosos: los roces entre los participantes, los desafíos y la primera nominada

Así comenzó El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

La espera llegó a su fin. Finalmente, este lunes comenzó El Hotel de los Famosos, el reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis en ElTrece y que generó tanta expectativa en los últimos días. Con una superproducción como hacía tiempo no se veía en la televisión, el programa se inició puntualmente a las 22:15 hs. con el ingreso de los famosos que se hospedarán en el lujoso lugar: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz.

“En este hotel de lujo 16 participantes famosos estarán conviviendo y compitiendo durante 4 meses por un premio de 10 millones de pesos”, comenzó expresando Pampita al inicio del ciclo. “Tendrán todas las comodidades de las instalaciones para disfrutar y todas las dificultades de la convivencia para sortear. Tendrán pileta, gimnasio, spa, un jardín hermoso, una gastronomía exquisita y muchos desafíos para ponerse a prueba a sí mismos”, detalló la conductora.

Tal como anticipó Ardohain, al comienzo de cada semana, se confeccionarán equipos que se enfrentarán entre sí en un desafío que definirá quienes son huéspedes (los que disfrutan) y quiénes staff del hotel (los que trabajan para que disfruten otros). Habrá una eliminación semanal y, luego de cuatro meses de convivencia, se conocerá al único ganador. Acto seguido, presentó a todos los concursantes, que fueron entrando uno a uno por el enorme parque del lugar.

Así entraron los participantes a El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

Fiel a su estilo, el que más llamó la atención fue el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. “Saludos, gente. Facha extremo”, se presentó. Pero además, el resto de las figuras también hizo su llegada al predio de Cañuelas, en donde cada uno tiene el mismo deseo en común: ganar el reality. Uno de los primeros momentos de tensión se dio cuando Salwe vaticinó quiénes serían los rivales más complicados, pero excluyó al hermano de Charlotte. “Hay varios, pero Alex no”, aseguró entre risas. “Te voy a hacer m...Corta”, le respondió con dureza el mediático.

Otro instante de incomodidad se vivió cuando Pampita hizo notar que había una ex pareja entre los participantes: Sabrina Carballo y Chanchi Estévez. “Chanchi, vos ya conocés a alguien en el grupo”, le deslizó la modelo. A lo que el ex futbolista respondió con humor: “Sí, no me hagas acordar que me vuelvo”. “¿Hay chances de una segunda vuelta?”, le consultó. “Eh...sí”, atinó a contestar él, lo que motivó las risas de todos los presentes. “¿Eh? Pero ni en p....”, lanzó la actriz. “Hay un refrán que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan”, insistió Pampita. “Bueno, pero con el viento que hay acá...”, cerró con ironía Carballo.

Todos los participantes de El Hotel de los Famosos competirán por un premio de 10 millones de pesos

Luego, Ardohain presentó a su compañero, Chino Leunis, quien se mostró muy entusiasmado y, acto seguido, hizo lo mismo con el equipo del hotel: Gabriel Olivieri, que será el gerente general de la estancia, Christian Petersen, el encargado de la cocina, Juan Miceli, el encargado de jardinería y José María Muscari, coach que los ayudará en los conflictos que surjan entre los famosos. Una vez finalizada las presentaciones, las figuras pudieron recorrer todo el hotel, tanto la parte de los huéspedes como la del staff, con diferencias abismales de confort entre ellas.

En tanto, llegó la hora de la verdad: Pampita dio paso a explicar el primer desafío de la temporada, en el que los participantes se tuvieron que dividir en dos equipos: cada uno tendría una camiseta en el vestuario y su color determinaría el grupo al que iba a pertenecer. De esta forma, el equipo violeta quedó conformado por Alex Caniggia, Imanol Arias, Walter Queijeiro, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino y Kate Rodríguez, mientras que el naranja por Melody Luz, Chanchi Estevez, Sabrina Carballo, Leo García, Rodrigo Noya, Lissa Vera, Matilda y Martín Salwe. Luego de que el conductor explique el desafío, que consistía en una complicada prueba - que combinaba rompecabezas y ejercicios físicos que requerían de mucha destreza -, los equipos pusieron manos a la obra.

No fue nada fácil para ninguno de los integrantes de cada grupo, pero finalmente el ganador fue el naranja, por lo que todos sus miembros lograron la categoría de huésped, que serán atendidos toda la semana por sus compañeros que perdieron la competencia. Además, los ganadores tenían menos chances de resultar eliminados. “Y bueno, hay que laburar como un barat. Ya fue. Me tocó ser un barat por primera vez”, se lamentó Alexander, entre el enojo y la resignación.

Sobre el final de la emisión, que tocó los 14 puntos de rating, comenzó el primer cara a cara entre ellos. “Un integrante del equipo violeta va a ser el primer nominado de la semana, que son los que perdieron el desafío. Con los huéspedes como testigos, cada uno de ustedes deberá nominar a un compañero. Los argumentos pueden ser variados. El que más votos reciba se va a convertir en el primer nominado de la semana, lo que significa estar a un paso de abandonar el hotel”, anunció Leunis. En este sentido, y luego de momentos tensos en los que se dijeron frente a frente los motivos, la que resultó ser la primera nominada fue Militta. “Estoy entendiendo el juego, fue todo muy de sorpresa desde que llegamos y hay un motón de cosas que no entendía”, confesó la cantante, que se lamentó por darle su voto a Kate y no a Galván, lo que la hubiese salvado.

SEGUIR LEYENDO: