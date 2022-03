Adelante de Nico Occhiato, Flor Vigna reveló el motivo sexual por el que terminaron su noviazgo

La actriz se sinceró en una entrevista con su ex novio (Video: Nadie dice nada)

Flor Vigna sigue dando pasos firmes en su carrera como cantante y esta semana lanzó “Una en un millón”, su nuevo tema. Así, la recibió el llamado de su ex Nicolás Occhiato para tener una charla telefónica en vivo desde su programa radial Nadie dice Nada (Luzu TV) y en el diálogo, blanqueó cuál fue el principal motivo que los llevó a terminar su relación.

“Llamo para que desmitifiquemos que el tema está inspirado en mí”, le pidió el conductor a la participante de La Academia de ShowMatch (El Trece), quien rápida de reflejos le preguntó: “¿Y vos qué pensás?”. “Yo pienso que no, porque nunca te pedí la ubicación, no tengo una Ferrari y, mucho menos, siete dígitos en el banco”, le dijo Occhiato haciendo referencia a algunas de las frases de su canción. “Me gusta que te sabés la letra, guacho, me gusta que te sabés la letra”, le devolvió Vigna, divertida.

“No es para mí el tema, ¿no?”, insistió él. “A ver, no, no es para vos... Hay frases que podrían entrar, tranquilamente”, dijo ella, de pronto. “¿Cuáles?”, preguntó intrigado. “Ni bella, ni bestia, alta gata... Pero no es nada malo eso”, se atajó Flor. Y agregó: “Después toda la parte más brava del tema, sabés que no. Si siempre me la paso diciendo la verdad: que siempre fuiste un amor conmigo, que la pasamos increíble, que después nos hicimos amigos, dejamos de garch... y dijimos: ‘Hasta acá llegamos’”, dijo ante el silencio total de todos en la mesa y dejando en claro los motivos de la separación de la pareja.

Flor Vigna y Nico Occhiato cuando eran pareja (Foto: Instagram)

“Te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo...”, bromeó Nati Jota, co-conductora del programa, como para bajar la tensión. “Bueno, bueno, entonces no es para mí el tema”, reparó él y dejando pasar el comentario de su ex. “Lo de ‘alto gato’ sí es para vos, hay partes y partes. Hay otra parte que dice: ‘Buscas Fiat 600 y tenías un Ferrari’. Y bueno, vos comías bien, hijo de puta. Igual, ¿qué hacemos hablando por acá, boludo?”, dijo ella, como para cerrar el tema.

“Con Flor nos llevamos recontra bien como ex. Todo esto que te estoy contando en gran parte fue una enseñanza de Flor: la de luchar por lo que uno quiere. Entre los dos entendimos que para trascender teníamos que aprender a ser nuestros propios productores. Por su crianza, su infancia, muy artista, tiene una cabeza distinta. Cuando empecé a armar Luzu estaba con ella y le consultaba todo. En lo personal también. Es una persona que me impulsó a hacer lo que quería, a no quedarme en mi zona de confort. Somos muy parecidos y a la vez muy distintos, y eso es lo que nos llevó a estar siete años juntos”, le había dicho Occhiato a Teleshow en agosto del año pasado, a poco de haber confirmado la separación de Vigna.

“No es una frase hecha: quiero que ella sea feliz. No hay persona que se lo merezca más. Es una buena persona, compartí mucho tiempo y la considero parte de mi familia. Hoy en día no puedo llevar un contacto diario porque sería muy difícil, pero es una persona que siempre está”, agregó Nicolás meses antes de que Vigna iniciara su actual relación con el actor Luciano Castro. “La pasamos bien. Me transformo en jugadores de fútbol que hablan en plural: ‘Estamos bien, la pasamos bien’ (risas). Se disfruta la soltería”, agregó en aquella oportunidad.

