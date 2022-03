Lizy Tagliani compartió una selfie de su cuerpo con una profunda reflexión: “Esta mujer soy yo”

Lizy Tagliani

Lizy Tagliani mantiene un vínculo de constante con quienes la siguen en sus redes sociales. A través del humor y la buena onda que la caracterizan, la actriz y conductora está a punto de llegar a los seis millones de seguidores en Instagram.

En las últimas horas, la conductora televisiva se valió de esa plataforma para compartir una imagen en la que aparece con un conjunto de ropa interior rojo. La foto fue sacada por ella misma contra el espejo de un baño de su casa y vino con una profunda reflexión por parte de la influencer.

“Me faltaba una foto en el baño ja ja ja. Esta mujer soy yo y así es mi baño. Cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar. En mi cuerpo hay de todo pero lo que más abundan son valores y sentimientos. Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero”, escribió la actriz.

Recordemos que Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron, luego de tres años de relación. La humorista fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales en enero pasado. Aunque al principio parecía que estaba todo bien entre ellos y quedaron con amigos, luego trascendió de que ella le habría sido infiel. De esta manera, comenzaron las especulaciones respecto a los verdaderos motivos de la ruptura.

Cansada de las especulaciones respecto a su vida íntima en los medios, la conductora decidió grabar un video en Instagram para aclarar algunas cuestiones sobre este tema. “No voy a hablar más de Leo, no quiero. Por respeto a su familia y amigos, a la gente que me ha tratado tan bien durante ese tiempo. Nadie se merece escuchar hablar mal de alguien que ellos quieren”, dijo muy enojada en la red social.

A corazón abierto, la popular humorista habló de la importancia de su ex en su vida: “Yo amo profundamente a Leo, es el amor de mi vida. Lo elegí para que sea mi familia. Él sabe que es lo único que tengo. Bueno no se dio, pero yo le di todo: mis emociones, le conté todo, sabe todos mis secretos, mis alegrías. Compartí mi vida con él. Sabe lo que soy y sabe todo lo que pasó”.

Luego, Tagliani aseguró estar muy triste por esta separación, incluso admitió que le daba vergüenza sentirse así por “todas las cosas que pasan”. Pero señaló que ella siempre se muestra “genuina” al admitir que no está pasando por un buen momento en su vida por la ruptura con Alturria.

“Pero no puedo hacerme drama por un vínculo que se rompió, que construimos juntos, no puedo no hacerme drama por el gran amor que yo le tuve. Vivía mi vida tratando de compartirla lo máximo con Leo. Cada cosa mía siempre la pensaba por dos. Pero bueno las cosas pasan y se terminan. Esto va a sanar”, reflexionó la comediante.

También se mostró con esperanzas de que en algún momento ambos van a poder recuperarse y seguir adelante con sus vidas. “Todo va a estar bien y él va a poder ser un chico feliz. Yo también espero lo mismo para mi vida. Sería muy desagradecida si viera todo oscuro, sin tener en cuenta todas las cosas hermosas que me pasaron estos años. Esto me duele”, manifestó, muy dolida por el duelo que está atravesando.

