Alexis Puig presentó a su nueva novia luego de su separación de Lola Cordero

Alexis Puig, nuevamente enamorado

“Quería contarles que tras muchos años juntos hemos decidido con Lola separarnos. No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia a la que amamos”. Con estas palabras, Alexis Puig confirmaba a fines de diciembre la ruptura con la panelista de Bendita, con quien llevaba 19 años de relación y tienen dos hijas en común, Eva y Lara.

Pero como todo en la vida, siempre hay una nueva oportunidad para el amor. Así lo dejó en claro cuando en las últimas horas, el periodista especializado en cine compartió en sus redes dos postales junto a su nueva novia, Luciana Méndez, en las que se los ve abrazados. Solo se limitó a etiquetarla y agregar el emoji de un corazón negro, a modo de oficializar su nueva pareja en un posteo que tuvo miles de “me gusta”.

Las dos fotos que publicó Alexis Puig junto a su nueva novia

La joven en cuestión se autodefine en su perfil de Instagram como “software engineer (ingeniera de software) de día” y “deidad sobrehumana de noche “. Además, se cataloga como “Madre Fungi”, “Celtic Witch” (bruja celta) y “Gypsy dancer” (bailarina gitana). Pero quizás lo que más llamó la atención de ella es el enorme tatuaje que ocupa todo su cuello y parte de su torso.

En tanto, en algunas de las últimas publicaciones que hizo Méndez en su cuenta, en donde se la ve lookeada como una astronauta, Alexis le dejó amorosos comentarios: “De otro mundo”, “The most beautiful astronaut in the Galaxy” (la astronauta más linda de esta galaxia), fueron algunos de sus mensajes en esas imágenes.

Algunas imágenes de Luciana Méndez, la nueva novia de Alexis Puig

“Según lo que me cuentan los compañeros de Alexis, que lo vieron realmente triste por la separación, no se lo veía bien hasta que esta joven le empezó a escribir por Instagram. Tiene 33 años, es una profesional y le empezó a tirar algunos tips que tenían que ver con lo que a él le gusta, el cine. Empezaron a darse cuenta que coincidían en cines y en comics”, aseguró Pablo Layus en Intrusos este martes. “Salieron, tomaron algo y así empezó la relación. Película va, película viene, cómic va, cómic viene...”, deslizó entre risas el periodista de América, que aseguró que a él se lo ve muy feliz.

Por su parte, Cordero, su ex, también había recurrido a Instagram para dar a conocer la decisión de la ruptura desde su propia óptica, tres meses atrás. “Estas Navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja”, había anunciado la española. “Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo. Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa #pymefamily, como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea”, remarcó en referencia a la familia ensamblada que los unirá para siempre.

Celosa hasta el último momento del perfil bajo que caracterizó a su relación, Lola explicó los motivos de la publicación: “Soy comunicadora y creo que decirlo por acá es la mejor manera de que sepan nuestra verdad aquellos que nos quieren, y cerrar especulaciones al margen”, destacó la locutora nacida en Barcelona. “Al que no le interese, siga su camino”, agregó, y destacó a todos sus amigos “por el apoyo en esta transición”.

