Marcela Tauro explicó cómo fue el accidente en moto de su ex marido, internado en terapia intensiva: “El panorama era aterrador”

Marcela Tauro dio detalles del accidente de su ex marido (Audio: "Socios del espectáculo", El Trece)

Un poco más tranquila, y ya de regreso a su actividad laboral, Marcela Tauro habló de la salud de su ex marido José María Álvarez, quien tuvo un grave accidente con su moto el domingo y está internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, ubicado en la localidad de Pablo Nogués, en la Provincia de Buenos Aires.

La periodista se ausentó el lunes a sus respectivos trabajos (Intrusos, por América; y El Club del Moro, por radio La 100) para acompañar a su ex marido, de quien está separada hace casi 14 años años pero con quien mantiene una excelente relación por su hijo Juan Cruz, quien está próximo a cumplir 15 años. Por caso, la panelista está conteniendo al adolescente desde que se enteró de la noticia.

Este martes, Marcela habló del accidente que sufrió Álvarez mientras transitaba por la Autopista Panamericana. “Se cayó de la moto y dio todo el cuerpo con el cordón”, dijo y agregó que “le estalló el bazo”. La madrugada del lunes, fue operado de urgencia por una hemorragia y en dicha cirugía le extirparon el órgano mencionado por su ex pareja.

Marcela Tauro y José María Álvarez junto a su hijo Juan Cruz

“Está estable”, aclaró sobre el estado de salud del padre de su hijo, y agregó que en un principio “el panorama era aterrador”. “Por suerte, y yo siempre digo que tengan fe, está evolucionando bien”, destacó, esperanzada.

Por su parte, la periodista contó que se enteró del accidente el domingo por la tarde durante el Superclásico y que en ese entonces su hijo había invitado a amigos a su casa para ver el partido juntos. “No sabía qué hacer... ¿le digo ahora o espero?”, contó Tauro al aire de El Club del Moro, el ciclo radial que conduce Santiago del Moro, sobre lo que se planteó aquel entonces. “¿O voy yo al hospital?”, pensó y finalmente optó por esa decisión. Mientras su hijo seguía reunido con sus amigos, ella se dirigió con su hermana Patricia al centro médico para visitar a su ex marido. Allí se encontró con toda la familia de él: la primera ex mujer, sus hijos mayores -hermanos de Juan Cruz-, y también estuvo con sus ex cuñados, hermanos de Álvarez. “Estábamos todos”, dijo quien se unió para acompañar a su ex pareja en este difícil momento.

José María Álvarez y su hijo Juan Cruz

Separada desde hace casi 14 años del padre de su hijo, Marcela Tauro rehízo su vida amorosa con Martín Bisio, 21 años menor que la panelista. En diciembre pasado, anunció su casamiento en Polémica en el bar, luego de superar una crisis que habían tenido meses antes. “Tuve una crisis, es verdad. Fue antes de viajar. No hubo un motivo puntual... pero viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí. Cinco años van a ser que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!”, dijo la periodista en mayo de ese mismo año.

“Yo soy la que me rayo. Es algo que me pasa por mis inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy con esas cosas, en que a veces estoy más segura y a veces menos. Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”, agregó Marcela Tauro.

Marcela Tauro y Martín Bisio

