Sabrina Rojas y el Tucu López anunciaron su compromiso y hablaron de sus ganas de tener hijos

Sabrina Rojas y el Tucu Lopez anunciaron su compromiso (Video: "Emparejados", América)

“Abrázame en este día y siempre. Con vos la vida se volvió mas hermosa. Sos mi buen amor, mi amor”, le escribió Sabrina Rojas al Tucu López en lo que parecía ser un mensaje romántico en su Instagram. Otro de los tantos que la pareja suele exteriorizar en las redes sociales. Sin embargo, hoy esas palabras toman otro calor ya que anunciaron su compromiso, a siete meses del inicio de su relación.

Lo confirmaron en Emparejados, el ciclo que conducen juntos los domingos por la pantalla de América. Todo comenzó cuando cada uno hablaba de sus respectivas suegras: Coca -madre de la actriz- y Gurri -del conductor-. “Les mandamos un beso enorme”, dijo él, mientras que ella hizo un pícaro comentario: “Tenemos la suerte de tener a las suegras lejos...”, ya que ninguna de las dos vive en Buenos Aires.

“A mí me encantaría tener a la Coca cerca”, respondió el Tucu ganándose los aplausos y suspiros en signo de ternura de los presentes. “¡Ay! Me quiere seguir conquistando. Ya me conquistaste, zonzo”, comentó Sabrina Rojas.

De inmediato, y para darle un giro a la charla de las suegras pero siguiendo en la intimidad de la pareja, sus panelistas se detuvieron en un particular detalle: ambos llevaban anillo de compromiso. Y revelaron sus sus respectivas madres se enteraron la noticia a través de la televisión. “La distancia las deja afuera de cualquier evento”, hicieron la salvedad.

Sabrina Rojas y el Tucu López mostraron sus anillos de compromiso

Luego de mostrar las alianzas en cámara, Sabrina Rojas hizo un comentario sobre la posibilidad de tener más hijos: la actriz es madre de Esperanza y Fausto, de su matrimonio anterior con Luciano Castro. “Lo malo de la distancia es que uno quiere que los nietos disfruten más a sus abuelas. Todavía a la Gurri no le hemos dado nietos. ¡Todavía, Gurri!”, deslizó la actriz sobre sus ganas de agrandar la familia. El Tucu, en tanto, no es padre.

Y, sobre el compromiso, aseguraron que fue una celebración íntima. “Muy como nosotros, sencillo”, acordaron, sin ánimos de evitar dar detalles. “No es que nos hacemos los misteriosos”, aclararon. “Nosotros afuera somos... ella es divina, preciosa”, dijo López señalando a su pareja, que lucía brillos en su look para el programad el domingo. Y agregó: “Pero se clava una joggineta y se come un sándwich de salame con papas. Fue muy así”, graficó sobre su compromiso y agregó que fue de día.

También aseguraron que “las suegras están felices”. “Coca lo adora”, dijo Rojas sobre su madre. “Gurri la ama con pasión”, sumó el Tucu sobre la suya y agregó que Sabrina Rojas tiene un grupo de WhatsApp con su madre y sus hermanas. Es decir, suegra y cuñadas de ella. “Las hermanas son bravas, llevate bien porque sino...”, bromeó la conductora.

“Mucho compromiso, ¿pero el casamiento para cuándo?”, interrumpió Sebastián Pollastro, ex Gran Hermano y actual panelista de Emparejados. De inmediato, y casi al unísono, la pareja pidió tiempo para procesar su compromiso y luego analizar si quieren dar ese paso. “¡Pará, de a poco!”, exigieron, y Sabrina bromeó sobre posibles canjes para el evento: “Ustedes quieren fiesta, entonces bánquenos la fiesta ustedes”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro celebraron el cumpleaños de su hijo junto a Flor Vigna y el Tucu López

Sabrina Rojas y Luciano Castro anunciaron su ruptura en mayo 2021, pero se habían separado tiempo atrás. Estaban casados, y -al menos que se haya sabido públicamente- aún no se divorciaron. De manera tal que en el caso de que la actriz quiera casarse con el Tucu López, primero deberá iniciar dicho trámite. En su momento, cuando confirmaron que no estaban más juntos, aseguraron que no habían tenido necesidad de hacer división de bienes porque todo había sido en buenos términos, aunque aclararon que, sin apuro, en algún momento finalizarían legalmente su matrimonio, para que quede todo claro entre ellos, y también con sus hijos.

En tanto, Luciano Castro está en pareja con Flor Vigna, y los cuatro tienen una excelente relación. Por caso, recientemente el actor cumplió años y la bailarina le organizó una fiesta sorpresa y contó con la ayuda de Sabrina Rojas. Además, ambas parejas están presentes en cada evento o celebración de Esperanza y Fausto.

