Macarena Paz explicó por qué no quiere decir qué síndrome tiene su beba: “Trae consigo varias patologías”

Macarena Paz y Rodrigo Pérez junto a su hija Abril

“Para mi pequeño rato de cafecito…”, escribió Macarena Paz e invitó a sus más de 100 mil seguidores de Instagram a que le enviaran comentarios o preguntas. Desde hace poco más de un mes, la actriz fue mamá de Abril, quien nació con un “síndrome genético muy poco conocido” -así lo informó ella- y desde entonces tanto ella como su pareja, músico Rodrigo Pérez -guitarrista de Ciro y Los Persas, vocalista de La Yumba-, con quien está en pareja desde hace más de siete años, la visitan a diario en el centro médico ya que aún no recibió el alta.

De esa manera, compartió algunos de los mensajes que recibió en la red social. “¿Cómo está Abril?”, fue la primera pregunta que quiso responder la actriz. Y lo hizo explayándose con la evolución de su beba. Además, indicó por qué no tiene intenciones de revelar cómo se llama el síndrome con el que nació la pequeña. “Abril tiene un síndrome genético (no digo cuál es porque aún no quiero recibir información extra oficial de alguien que googlee). Es un síndrome que no se podría haber visto en el embarazo. Y trae consigo varias patologías asociadas. Una de ellas es la dificultad de tragar y deglutir. Eso le genera dificultad para respirar”, aseguró.

Macarena Paz acompañó sus respuestas con fotos de su hija Abril

“Ella ahora está mejorando de a poco. Seguimos trabajando en sus objetivos y vamos paso a paso con cada cosa que hay que hacer. Nos queda mucho por delante”, agregó la actriz que en cada respuesta publicó fotos de su hija en la sala de neonatología.

“Solo mandarte fuerza, luz y mucho amor para que pronto puedan estar los tres en su casa”, se leyó en otro de los comentarios que que agradeció con una foto de su hija en la cunita. “¡Muchos mensajes de estos! Gracias infinitas por el amor”, destacó.

Macarena Paz (Consuelo Oppizzi)

Luego, otro usuario le preguntó si tenían una fecha estimativa sobre cuándo podría llegar a recibir el alta su hija. “Por ahora no sabemos cuándo estaremos de alta. Quedan varios pasos por dar”, dijo Macarena y acompañó su respuesta con otra tierna imagen de ella con su beba en brazos, a quien además le está acariciando su carita.

Otra de las fotos que publicó Macarena Paz en su Instagram

Macarena Paz contó cómo evoluciona su hija

Abril nació el 16 de febrero y sus padres anunciaron su feliz llegada en un emotivo posteo en el que también contaron el síndrome que tiene. “La vida dejó de ser lo que conocíamos para transformarse en (literalmente) una vida nueva”, escribió por ese entonces y explicó que la beba se encontraba en la sala de neonatología desde el día de su nacimiento. “Tiene, además, un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías”.

Y reflexionó sobre los días de internación de su hija. “Así la vida nos bendice y nos sacude, de la forma más maravillosa, inesperada y desorbitante. Acá, nosotros y la familia manteniendo las fuerzas y la cordura mientras practicamos el vivir día a día, minuto a minuto, paso a paso, con pequeños logros que nos alimentan cada día la esperanza de volver los 3 juntitos a casa lo antes posible”. “Se vienen días cansadores y difíciles pero el amor de Abril y por Abril puede hacer cualquier cosa”, sostuvo.

Y cerró, conmovida: “Nuestra reina luchadora valiente y fuerte leona nos enseñó a los golpes que la aceptación de lo que la vida ofrece, sin rechazar lo que es, es la única forma de vencer el sufrimiento interminable y ensordecedor ¿Ella? es la cosa más dulce y preciosa del planeta entero. Gracias a la vida por nuestra Abril Millaray”.

