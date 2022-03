El divertido comentario de Alejandra Maglietti sobre su paso por las Electrostars

Alejandra Maglietti se divirtió recordando su paso por las Electrostars

No todos los famosos se animan a hablar sin tapujos de sus comienzos en los medios. De hecho, algunos intentan ocultarlo. Sin embargo, lejos de eso, hay otros que prefieren tomarlo con humor. En este último grupo, se ubica Alejandra Maglietti, que con mucha ironía recordó en Twitter su paso por las Electrostars, la banda pop que integró junto a Victoria Vanucci, Ivana Pallioti y Dominique Pestaña.

Todo comenzó cuando la cuenta “Real Time Rating”, que se dedica en mayor medida a difundir los números de audiencia que tienen los programas de la televisión, hizo una broma sobre el Lollapalooza, festival de música que tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro este fin de semana y que tuvo a figuras de la talla de Miley Cyrus. Al parecer, a los administradores de esa cuenta no les conformó el line up y escribieron el hashtag del evento junto a un video de una de las presentaciones que habían hecho las Electrostars años atrás en Parque Roca. Divertida, Maglietti lo replicó y agregó, con dos emojis de risa: “¡Derecho al olvido!”.

El divertido comentario de Alejandra Maglietti sobre las Electrostars

La panelista de Bendita hacía referencia al caso de Natalia Denegri, quien está reclamando en la Corte Suprema que se elimine de la web cualquier referencia de su persona en el caso Cóppola que muestre escenas de violencia. Claro está que no son ejemplos nada comparables y que Maglietti solo estaba bromeando sobre su paso por el mundo de la música.

No obstante, Alejandra siguió el juego en la red social del pajarito y publicó una foto suya con un atuendo muy similar al que usaba en esa época. “Volvieron las #electrostars”, escribió.

Alejandra Maglietti se "lookeó" como una Electrostar

Cabe recordar que a principios del año pasado, la también modelo había hecho una gran confesión sobre esa experiencia en su vida. Todo había comenzado durante una visita que hizo a Flor de Equipo, en donde la conductora le preguntó cuál había la mentira más grande que dijo en los medios y que quedó como una verdad. “¡Es terrible! La peor mentira, que duró tiempo, fue cuando con las ElectroStars dijimos que cantábamos. Todos pensaban que nos ponían algo y nos arreglaban la voz. Bueno, ni siquiera era nuestra voz”, había contado entre risas en esa oportunidad.

Y había agregado: “Nos vinieron a buscar en Miami y les mentimos. Fueron a buscar una limusina y les hicimos creer que éramos un grupo top de Argentina. La idea de hacer un grupo de chicas fue nuestra, pero cantábamos para el cul…, perdón. Cantábamos malísimo. Y el productor musical, muy famoso él, nos dijo ‘ustedes no se preocupen, chicas’. Vino una chica y dobló la voz de las cuatro. Éramos como Milli Vanilli”. Además, había revelado las razones por la cual el grupo llegó a su fin: “Cantamos en el Mundial de Sudáfrica, Miami, Puerto Rico. ¡Fuimos a Viña del Mar y fuimos un éxitazo! Nos amaron. Se terminó porque en un momento nos dio un poco de vergüenza. Mi mamá me llamaba y me decía ‘por favor, basta, sos una chica que está estudiando Derecho, no podés seguir con esto”

