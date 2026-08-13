Honduras: Fiscalía pone sobre la mesa 19 pruebas contra Juan Orlando Hernández por presunto desvío millonario

La Fiscalía afirma que los L62 millones habrían sido utilizados después en una campaña política atribuida a Juan Orlando Hernández.

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El caso Pandora II entró en una etapa clave luego de que el Ministerio Público comenzara a evacuar ante la Justicia los elementos que sustentan su acusación contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, señalado por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.

La acusación contra Hernández fue ratificada en la audiencia inicial y la Fiscalía ya anunció 19 medios de prueba, mientras la defensa responderá el 18 de agosto.

La información fue confirmada por Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que la acusación fue ratificada durante la audiencia inicial en la Corte Suprema de Justicia.

Según la exposición del ente acusador, la investigación establece el traslado de un total de L62 millones hacia una o varias cuentas bancarias. La Fiscalía sostiene que esos fondos habrían sido utilizados después en una campaña política, una de las principales líneas de la acusación presentada contra Hernández.

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El señalamiento forma parte de la tesis que el Ministerio Público deberá respaldar ante los tribunales mediante documentación, testimonios y otros elementos probatorios durante el proceso.

Por ahora, corresponde a la Fiscalía demostrar la relación entre los movimientos financieros señalados y los delitos que atribuye al expresidente.

Juan Orlando Hernández continuará en libertad el proceso judicial en Honduras por presunto fraude y lavado de activos tras la imposición de medidas cautelares.

Medios de prueba confirmados

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público comenzó con la presentación de las pruebas que pretende incorporar al proceso.

De acuerdo con Carlos Silva, hasta este momento se contabilizan 19 medios de prueba, de los cuales dos corresponden a declaraciones testimoniales y 17 son documentales.

Entre la documentación presentada figuran, según detalló el portavoz judicial, gacetas relacionadas con acuerdos de nombramiento, transferencias bancarias, acreditaciones de fondos, oficios vinculados con la creación y utilización de cuentas y documentos relacionados con traslados de recursos.

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Estos elementos deberán ser sometidos al análisis y discusión de las partes conforme avance la audiencia. Uno de los aspectos que permanece bajo confidencialidad es la identidad de los dos testigos anunciados por el Ministerio Público.

La reserva busca garantizar la seguridad de las personas que participan como testigos dentro del proceso, por lo que sus identidades no fueron reveladas en la información proporcionada por el Poder Judicial.

La audiencia inicial no concluyó. El proceso continuará el martes 18 de agosto a las 9:00 de la mañana, cuando corresponderá a la defensa de Hernández Alvarado responder a los planteamientos del Ministerio Público.

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Durante esa jornada, los abogados del exmandatario también podrán formular objeciones contra algunos de los medios de prueba presentados por la Fiscalía.

Hernández: “no me voy a callar”

Por su parte, Juan Orlando Hernández ofreció declaraciones en las que aseguró que enfrentará el proceso judicial en Honduras y rechazó lo que considera una persecución de carácter político.

La acusación contra Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II fue ratificada en la audiencia inicial ante la Corte Suprema de Justicia. (Cortesía: EL País)

El expresidente afirmó que “no me voy a callar” y atribuyó los señalamientos en su contra a sectores de la izquierda radical vinculados, según sus declaraciones, al partido Libertad y Refundación (Libre).

Hernández también sostuvo que, a su criterio, el caso tendría implicaciones que trascienden las fronteras nacionales.

Durante sus declaraciones previas a la audiencia, el exgobernante hizo referencia al proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.

Hernández afirmó que una decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito habría eliminado la sentencia y los cargos que enfrentaba en ese país.

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Con ese argumento, sostuvo que ahora corresponde afrontar el proceso ante la Justicia hondureña y que está dispuesto a comparecer ante los tribunales.

El caso que actualmente se desarrolla en Honduras corresponde a una causa distinta: Pandora II, en la que el Ministerio Público lo acusa de presuntos delitos de fraude y lavado de activos.