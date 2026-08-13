Tres narcotraficantes fueron condenados por interceptar cargamentos de cocaína que flotaban en aguas de Florida y distribuirlos

Tres integrantes de una red de tráfico de cocaína en los Cayos de Florida fueron sentenciados a prisión federal por una conspiración que operó en Monroe entre 2020 y 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres integrantes de una organización dedicada al tráfico de cocaína en los Cayos de Florida fueron sentenciados a prisión federal tras ser hallados culpables de participar en una conspiración para distribuir droga en Monroe entre 2020 y 2023, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. El caso involucra a 27 acusados y es considerado uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico marítimo en la región.

El juez federal Rodolfo A. Ruiz II dictó las sentencias el 11 de agosto de 2026 en Miami. John Robert Strama Jr., de 44 años, recibió una pena de 120 meses (10 años) de prisión; Pedro Luis Lugo Jr., de 38 años, fue condenado a 85 meses (7 años y un mes); y Elvis Lazaro Ruiz, de 34 años, cumplirá 65 meses (5 años y cinco meses) en una prisión federal. Todos son residentes de Marathon, en los Cayos de Florida, de acuerdo con la información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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La investigación fue liderada por el FBI Miami, con la colaboración de la policía de Homestead y la policía de Miami-Dade, y contó con la intervención de escuchas telefónicas y vigilancia electrónica, según la Oficina del Fiscal Federal. El caso quedó registrado bajo el número 24-cr-20386 y los documentos están disponibles en el sitio de la Corte del Distrito Sur de Florida.

¿Quién es John Robert Strama Jr. y cuál era su rol en la organización?

John Robert Strama Jr. fue identificado oficialmente como el líder de la organización. De acuerdo con la Fiscalía, Strama utilizó su experiencia como operador profesional de embarcaciones y corredor de lanchas de alta velocidad para localizar, recuperar y distribuir paquetes de cocaína arrojados al mar, conocidos en la jerga como “floaters”. Estos paquetes impermeabilizados de cocaína flotan en aguas cercanas a los Cayos hasta ser recuperados.

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Según los registros judiciales, Strama empleó su conocimiento de las vías acuáticas, mareas y corrientes de la región para interceptar decenas de kilogramos de droga durante la conspiración. Posteriormente, la sustancia era distribuida a otros miembros de la red y compradores en los Cayos, según consta en el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

El papel de Strama fue confirmado en la acusación formal y en los documentos judiciales analizados por NBC Miami y Miami Herald. La condena responde a la declaración de culpabilidad de Strama por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

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El juez federal Rodolfo A. Ruiz II condenó en Miami a John Robert Strama Jr., Pedro Luis Lugo Jr. y Elvis Lazaro Ruiz, todos residentes de Marathon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo operaba la red de tráfico de cocaína en los Cayos de Florida?

La organización funcionó entre 2020 y 2023, según las autoridades federales. El grupo recuperaba paquetes de cocaína impermeabilizados que eran arrojados al mar por otras redes de narcotráfico y quedaban flotando cerca de los Cayos. Estos paquetes, denominados “square groupers”, suelen ser parte de cargamentos perdidos o abandonados durante el tránsito marítimo entre América Latina y Estados Unidos.

El grupo se valía de embarcaciones rápidas y del conocimiento profundo de la zona para ubicar estos paquetes. Una vez recuperada la droga, la red la distribuía en los Cayos de Florida y otras áreas del condado de Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos precisó que la organización fue responsable de la distribución de entre 15 y 50 kilogramos de cocaína durante el periodo investigado, cifra confirmada en los expedientes judiciales.

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La acusación formal incluyó a 27 personas con diferentes funciones en la cadena del tráfico, desde la recuperación de la droga en el mar hasta su almacenamiento y venta. Entre los acusados figuran empleados públicos, operadores de barcos comerciales y un exfuncionario de la ciudad de Marathon, según información de la Fiscalía Federal.

¿Qué sentencias recibieron los otros implicados en la organización?

Además de la condena a Strama, el juez federal Rodolfo A. Ruiz II sentenció a Pedro Luis Lugo Jr. y Elvis Lazaro Ruiz. Lugo, de 38 años, reconoció su responsabilidad en una conspiración para distribuir al menos 500 gramos de cocaína, recibiendo una pena de 85 meses de prisión. Ruiz, de 34 años, admitió la conspiración para distribuir cinco kilogramos o más, siendo condenado a 65 meses.

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Hasta el 11 de agosto de 2026, 25 de los 27 acusados habían recibido sentencia. Los dos restantes, Kizmet Yatz Qualls y Daniel Fernando Ramirez, esperan la resolución de su situación judicial, de acuerdo con la información oficial de la Oficina del Fiscal Federal.

El proceso penal fue llevado adelante por los fiscales auxiliares Sean McLaughlin y Frank Tamen, quienes presentaron las pruebas y coordinaron la acusación a partir del trabajo investigativo del FBI.

La red recuperaba en el mar paquetes de cocaína conocidos como “floaters” o “square groupers” y los distribuía en los Cayos de Florida y otras áreas de Monroe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijeron las autoridades sobre la importancia del caso?

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones declaró: “Pescar ‘square groupers’ en los Cayos de Florida no es un pasatiempo inocente; es tráfico de drogas y tiene consecuencias graves”. Añadió que los condenados “recuperaron cantidades de droga en kilogramos del mar y las distribuyeron en los Cayos durante años. Las sentencias envían un mensaje claro: sin importar si la droga llega por tierra, aire o mar, se trabajará con las fuerzas del orden para localizar a los traficantes, desmantelar sus redes y llevarlos ante la justicia”.

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Estas declaraciones fueron recogidas en el comunicado oficial de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, difundido en agosto de 2026. Por su parte, Brett Skiles, agente especial a cargo del FBI en Miami, participó en el anuncio de las sentencias y reiteró la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir el narcotráfico en la región.

La Fiscalía subrayó el papel de la vigilancia tecnológica y el trabajo conjunto de las agencias federales y locales en la obtención de pruebas y la desarticulación de la organización. La intervención incluyó escuchas telefónicas, vigilancia electrónica y tareas de inteligencia que permitieron identificar a los líderes y responsables de la red.

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¿Dónde consultar los documentos judiciales y qué organismos participaron?

Los documentos y detalles del caso están disponibles en el sitio oficial de la Corte del Distrito Sur de Florida (www.flsd.uscourts.gov y pacer.flsd.uscourts.gov), bajo el número de causa 24-cr-20386. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación fue liderada por el FBI Miami, con la colaboración de la policía de Homestead, la policía del condado de Miami-Dade y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.

El trabajo de los fiscales Sean McLaughlin y Frank Tamen fue fundamental para sostener la acusación y lograr la condena de los principales responsables. La coordinación entre agencias permitió abordar el caso desde diferentes ángulos, incluyendo la vigilancia marítima, el seguimiento financiero y la obtención de pruebas mediante métodos tecnológicos.

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La acusación por narcotráfico incluyó a 27 personas, entre ellas empleados públicos, operadores de barcos comerciales y un exfuncionario de Marathon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene esta operación en el combate al narcotráfico en Florida?

La desarticulación de la red implica un golpe significativo al tráfico de drogas por las rutas marítimas de los Cayos de Florida, una de las zonas de mayor tránsito para el narcotráfico en el sur del país. Según la Fiscalía Federal, el caso demuestra la capacidad de las autoridades para identificar y procesar a organizaciones que aprovechan el entorno marítimo y los conocimientos náuticos para eludir controles.

El fallo judicial establece un precedente para futuros operativos y refuerza el compromiso de las agencias federales y locales con el combate al narcotráfico. El Departamento de Justicia anunció que la vigilancia en la zona continuará y que la cooperación interinstitucional seguirá siendo una prioridad para evitar la reactivación de organizaciones similares.

La sentencia de los principales responsables también busca desalentar la participación de operadores marítimos y empleados públicos en actividades ilícitas, según explicaron fuentes oficiales a Miami Herald y NBC Miami.

¿Qué se espera a partir de estas condenas?

Las autoridades federales indicaron que la vigilancia y las investigaciones en la zona de los Cayos de Florida se mantendrán, con el objetivo de prevenir nuevas redes de tráfico y fortalecer el control sobre las rutas marítimas de ingreso de droga al país. El Departamento de Justicia resaltó que la colaboración entre agencias y el uso de tecnología seguirán siendo herramientas clave para enfrentar el narcotráfico.

El impacto inmediato recae sobre la seguridad marítima y el control de sustancias ilegales en el sur de Florida, mientras que, a nivel institucional, se consolida la cooperación entre el FBI, las policías locales y la fiscalía federal.

El caso también establece mecanismos de seguimiento para los acusados pendientes de sentencia y para la vigilancia de posibles actividades relacionadas en la zona, según la información oficial difundida por la Oficina del Fiscal Federal.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida afirmó que las condenas por tráfico de cocaína refuerzan la vigilancia sobre las rutas marítimas de los Cayos de Florida y el combate al narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información oficial y los documentos relacionados con el proceso están disponibles a través de la Oficina de Prensa de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida (USAFLS.News@usdoj.gov) y en el sitio web de la corte federal. Las actualizaciones y detalles adicionales pueden consultarse directamente en el portal institucional, siguiendo el número de caso 24-cr-20386.

La Oficina del Fiscal Federal reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración con los medios para difundir los resultados de la investigación y las resoluciones judiciales vinculadas al caso de la red de tráfico de cocaína en los Cayos de Florida.