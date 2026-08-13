Estados Unidos e Irán dicen tener el control del estrecho de Ormuz mientras el tráfico se mantiene reducido

Así está el estrecho de Ormuz el 13 de agosto de 2026 (Marine Traffic)

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El estrecho de Ormuz está “bajo el control y la gestión de Irán”, afirmó el jueves el recién nombrado jefe de la unidad paramilitar iraní Basij, un día después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que Estados Unidos tenía “control total” sobre esta estratégica vía navegable.

Fuentes que miden el paso de los barcos por la zona indicaron que hubo 14 cruces en las últimas 24 horas registradas, de los cuales 11 se habían realizado por la zona que Irán dice controlar, según Kpler. En tanto, del otro lado de Arabia el tráfico por Bab el-Mandeb creció a 40 embarcaciones, lo que incluye tanto los buques registrados como los que llamados “fantasma”.

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Hossein Taeb dijo que EEUU había intentado socavar la “popularidad” de la República Islámica en la región iniciando otra guerra en el estrecho de Ormuz, pero que había sido derrotado una vez más a pesar de afirmar que Irán no disponía ni de fuerza aérea ni de armada.

“Hoy se puede ver que el estrecho de Ormuz está bajo la gestión y el control de la República Islámica”, dijo Taeb, según la agencia de noticias semioficial Fars, añadiendo que Irán continuaba su rumbo con total seguridad.

Hossein Taeb (AFP)

Tras el inicio de la guerra, que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, Teherán bloqueó el tránsito a través del estrecho, por el que anteriormente se transportaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

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Posteriormente, EEUU impuso un bloqueo naval al transporte marítimo y a los puertos iraníes, al tiempo que afirmaba que protegería la libertad de navegación de los buques que viajaran hacia y desde puertos no iraníes.

En junio, ambos países alcanzaron un acuerdo provisional en el que se declaraba un alto el fuego permanente y se instaba a un rápido restablecimiento de la libertad de navegación en el golfo Pérsico.

El acuerdo decayó unas semanas más tarde, después de que Irán reanudara ataques limitados contra buques que, según afirmaba, navegaban contraviniendo las disposiciones del acuerdo, lo que llevó a EEUU a reanudar los ataques contra las provincias del sur de Irán, que, según Washington, tenían como objetivo mermar la capacidad de Teherán para atacar buques en el golfo Pérsico.

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Un buque cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 10 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

Por otra parte, el jueves, el alto cargo militar y político Rasoul Sanaei-Rad dijo que Irán no reabriría el estrecho a menos que la otra parte cumpliera sus compromisos en virtud del acuerdo provisional, y añadió que la reapertura de la vía navegable no era algo que EEUU pudiera lograr de forma unilateral, según la agencia Fars.

Sanaei-Rad también advirtió de que Irán respondería con mayor contundencia en cualquier conflicto futuro, afirmando: “En una posible guerra futura, nos mantendremos más firmes y adoptaremos una postura más ofensiva”.

(Con información de AFP)