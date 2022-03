Moria Casán y Pato Galmarini anunciaron su boda: “Nos casamos en la cancha de Boca”

Moria Casán y Pato Galmarini anunciaron su casamiento

El romance salió a la luz a mediados del año pasado. Y la verdad es que pocos apostaban a que Fernando Pato Galmarini pudiera enamorar a Moria Casán. Sin embargo, el ex Secretario de Deportes de Carlos Menem supo como hacer para llegar al corazón de la diva. Y, en una entrevista que le brindaron juntos a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, confirmaron que no solo están comprometidos sino que ya están planeando su boda.

“Quiero que me digan ahora o nunca. ¿Se casan?”, fue la pregunta directa que les hizo la periodista. “Y, estamos ahí, comprometidos...”, empezó a responder la One. Pero, en ese momento, el político la interrumpió para anunciar: “Nos vamos a casar en la cancha de Boca: me dijo el presidente de Boca que ahí nos tenemos que casar, en la cancha de Boca”.

En ese momento, Moria recordó que ellos ya habían tenido una especie de ceremonia íntima en la que habían bendecido su unión. “Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos”, contó. Pero Pato dejó en claro que para él “está bueno” hacer una fiesta a todo trapo en la Bombonera.

En enero de este año, Galmarini visitó el programa de Moria

En la primera parte de la entrevista, Galmarini había asegurado que se había “levantado” a la Casán hace más de treinta años, cuando había ido como invitado a La Cama con Moria. Sin embargo, la diva confesó que ella no se acordaba de aquella visita. Y que, sin embargo, esta vez le había dado vía libre al amor. “Desde el primer momento estuve implicada emocionalmente, porque me parece que me permití dejarme querer. Me di cuenta que yo sentía cosas por él y después me permití dejarme querer por él”, dijo.

“Yo imagino el resto de mi vida junto a Moria”, respondió el político al ser consultado sobre el futuro de la relación. Y agregó: “Además yo tengo un antecedente al que no le di bola. Un cura amigo mío, el padre Carlos Mujica, me dijo hace muchos años cuando me casó, que con quien me casaba era para ese día, para esa ceremonia y por siempre. No le di pelota y acá estoy al lado de Moria. Y espero que sea para siempre. Siempre le pido a Mujica que me ayude”.

Por otra parte, la actual conductora de Moria es Moria confesó qué era lo que más le atraía de Galmarini. “Lo más sexy que me puede dar el Pato, es su entusiasmo, su luminosidad y su fervor por sus ideas. No es un hombre catastrófico. Transmite ante tanta fragmentación, es su compromiso con su ideología, con sus ideas, su militancia, siempre muy amiguero, que estar con sus amigos. Esas cosas de él me encantan”, señaló.

Y luego Pato se refirió a la diva como una mujer sexy por naturaleza y rescató el hecho de que acceda a hacer con él cosas que antes no había hecho con otra pareja, como por ejemplo ir de la mano por la calle o, incluso, ir “dos veces” a la cancha de fútbol donde todo el público le demuestra su admiración. Algo que, según dijo, solo le había pasado con Diego Maradona.

