Carmela Bárbaro regresó a Momento D tras la muerte de Gerardo Rozín: su conmovedor agradecimiento

Carmela Bárbaro regresó a Momento D tras la muerte de Gerardo Rozín (Video: El Trece)

La temprana muerte de Gerardo Rozín generó una profunda tristeza en la comunidad artística. Sin dudas, el conductor deja un gran vacío en el mundo de la televisión. Pero quienes más sufrieron su partida fue su entorno familiar. Una de ellas es Carmela Bárbaro, su ex pareja y madre de su hija más chica, Elena. La periodista decidió ausentarse de Momento D, programa en el que se desempeña como panelista, incluso días antes del fallecimiento del productor, para acompañarlo en sus últimos días. Luego, trascendió el lamentable desenlace y este lunes, retomó su labor en el ciclo que conduce Fabián Doman.

“Si querés, decís algo, si no querés, no decís nada. Lo que sientas y tengas ganas”, introdujo el conductor, dando pie a que Carmela elija alguna de las dos posibilidades. Con la voz firme, pero un poco emocionada, ella expresó: “Yo solo tengo palabras de agradecimiento para el canal, mis compañeros, para Fabián, con el que hablé todos los días, para los medios en general”. Y explicó las razones: “Ha sido ejemplar lo que sucedió. Es una información que tenía mucha gente hace muchísimo tiempo y han respetado magníficamente la voluntad de Gerardo. Creo que, así como nos criticamos y nos damos con un caño nosotros mismos, y a nuestro trabajo, me parece que esto muestra que se puede hacer (periodismo) de otra manera”.

En tanto, también le dedicó un conmovedor mensaje a quienes la apoyaron en el plano personal. “No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que están y sobre todo para mi círculo íntimo, que no son quizás las personas que más se ven, pero que me estuvieron acompañando. Estoy muy acompañada por suerte”,dijo. Y cerró: “Creo que lo mejor que puedo hacer por mí, por mi hija y por el hijo de Gerardo, es seguir trabajando, seguir adelante y acompañar en lo que se pueda. Así que, de verdad, muchas gracias”.

Acto seguido, fue Doman quien se manifestó al respecto. “En medios de comunicación que somos tan caníbales, la noticia no trascendió. A mí me alegra porque formo parte de la gente que sabía. Todos los que sabíamos, que éramos muchos, me alegra que trascendió como tenía que trascender, y cómo y cuándo Gerardo quería. Quiere decir que todavía algo de respeto nos queda a todos los que estamos en este medio, o mucho respeto nos queda. No se contó, como debe ser, se lo respetó”, señaló.

El domingo posterior a la muerte de Rozín, Carmela se había expresado en las redes sociales. “¿Cómo se elige una foto?¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona?”, se preguntó al comienzo de su publicación que hizo en Instagram. Para acompañar sus palabras, eligió una postal de uno de los momentos más importantes que vivieron juntos: el cumpleaños de su hija, en el que se los ve rodeados de familiares.

La publicación de Carmela Bárbaro días atrás

“¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, aseguró con profundo dolor por la triste noticia. “Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, reflexionó sobre su familia y el apoyo que recibió por parte de todos.

SEGUIR LEYENDO: