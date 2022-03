Edith Hermida confirmó la separación de Roberto Fernández luego de 18 años: “Menos mal que se fue a vivir lejos”

La conductora se distanció de Roberto Fernández tras 18 años

Edith Hermida se separó de Roberto Fernández luego de 18 años de relación y una hija en común, Amparo. En el programa Bendita, que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve, la panelista habló por primera vez de la ruptura, tras los fuertes rumores de una crisis con Batata.

Todo comenzó cuando en el ciclo debatían sobre cómo debería ser la relación entre ex parejas, como es el caso de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes se llevan muy bien luego del divorcio. “Yo estoy separada y no lo aguanto. Lo odio hasta la muerte. Lo odio, lo odio, menos mal que se fue a vivir lejos...”, señaló Edith, con total franqueza.

Edith Hermida y Roberto Fernández

“Sos una odiadora”, le contestó una de sus compañeras, Any Ventura. “Al ex se lo odia hasta la muerte. Rencor hasta el último día de tu vida. Ni olvido ni perdón, total”, aseguró Hermida, entre risas. De esta manera, dio a entender que su vínculo con Roberto no quedó bien.

Una situación similar le ocurrió a Lola Cordero, otra de las integrantes de Bendita, que también se separó de Alexis Puig luego de una relación de 19 años. El periodista de Telenueve especializado en cine y la integrante de Bendita lo anunciaron en diciembre de 2021 con el perfil bajo que caracterizó a su historia de amor, con respectivos comunicados respetuosos y sentidos, publicados en simultáneo en las redes sociales. La pareja se había conocido en España y su separación luego de casi dos décadas sorprendió al ambiente.

“Quería contarles que tras muchos años juntos hemos decidido con Lola separarnos”, contó el conductor de Cultura Pop (Pop Radio) en un texto informativo que colgó en sus historias de Instagram. “No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia a la que amamos”, señaló el periodista especializado en cine, que agregó un agradecimiento a familiares y amigos por la contención brindada en estos momentos. Como muestra que la decisión era de común acuerdo, Puig mencionó a Cordero en su publicación, y la española lo replicó en sus historias.

Alexis Puig y Lola Cordero

Pero antes de republicar el texto de Puig, casi al mismo tiempo, Cordero había recurrido a su cuenta de Instagram para dar a conocer la decisión desde su propia óptica. “Estas Navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja”, anunció la española. “Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo. Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa #pymefamily, como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea”, remarcó en referencia a la familia ensamblada que los unirá para siempre.

Celosa hasta el último momento del perfil bajo que caracterizó a su relación, Lola explicó los motivos de la publicación: “Soy comunicadora y creo que decirlo por acá es la mejor manera de que sepan nuestra verdad aquellos que nos quieren, y cerrar especulaciones al margen”, finalizo la locutora.

