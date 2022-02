Las fotos de las vacaciones familiares de Edith Hermida a Europa: “¡Qué lindo es viajar!”

Edith Hermida viajó a Europa para disfrutar de unas merecidas vacaciones con sus dos hijas, Amparo y Paloma, luego de haber tenido un periodo intenso a nivel laboral al frente de dos programas de entretenimiento que se emiten por la pantalla del Nueve: Bendita (como reemplazo de Beto Casella) y Está en tus manos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió con sus seguidores imágenes de su escapada familiar al Viejo Continente. “Un sueño para mí… estar con mi hijas en París”, escribió en la red social junto a varias postales en un lugar emblemático: la Torre Eiffel. Además, en su recorrido por Francia se encontró con el diseñador argentino Santiago Artemis y posaron juntos para la cámara.

Edith Hermida se encontró con el diseñador Santiago Artemis

En su paso por París, la locutora aprovechó para visitar el Parque de Disneyland y pasó momentos muy divertidos con sus hijas. Luego, viajó hasta Ámsterdam donde recorrió varias localidades turísticas. “Ámsterdam…. ¡¡¡Que ciudad más loca!!!”, señaló tras su paso por la capital de los Países Bajos.

Edith Hermida en el Parque de Disneyland

Las vacaciones de Edith Hermida en Ámsterdam

Durante estas vacaciones la familia Hermida también visitó Berlín, la capital alemana. Luego viajaron a Italia donde aprovecharon para recorrer diversos lugares, como Roma donde visitaron el Coliseo Romano. Más tarde, se trasladaron a España y conocieron Barcelona. Allí disfrutaron de la catedral ibérica, La Sagrada Familia, que es conocida como la iglesia más alta del mundo. “¡¡¡Qué lindo es viajar!!!”, manifestó la periodista.

Las vacaciones de Edith Hermida en Berlín

Las vacaciones de Edith Hermida

Las vacaciones de Edith Hermida en España

Luego de este viaje a Europa, Edith regresará a la Argentina para volver a su rutina y así cumplir con sus compromisos laborales en la televisión. Recientemente, la conductora protagonizó un inesperado blooper mientras estaba al frente del programa Bendita, que ya lleva 16 temporadas al aire.

Luego de presentar un clip titulado: “Al final...¿Siguen Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich?”, Edith apareció en una ventana en la mitad izquierda de la pantalla sin darse cuenta. Infraganti, se la vio charlando con sus compañeros de piso y luego tomó un desodorante de su escritorio y se roció el aerosol en las axilas. Luego recibió el aviso de que estaba saliendo al aire y no pudo ocultar su gesto de asombro.

La conductora recurrió a su profesionalismo y experiencia en el mundo televisivo para tomarse con humor lo ocurrido. Al instante reaccionó con una sincera carcajada, y se sonrojó por haber sido filmada en un momento inesperado. No es la primera vez que la conductora toma el lugar de Casella durante sus ausencias, y ella misma ha confesado el gran cariño que siente por el programa, que se convirtió en un clásico de la pantalla de El Nueve. Incluso cuando tuvo la oportunidad de conducir un programa propio -el formato lúdico Está en tus manos- aclaró que no iba a dejar su puesto en el ciclo.

“¡Yo no te largo nada! ¡La silla no me la saca nadie! Es un programón, un tanque de guerra, le encontraron la vuelta justa. Nosotros tenemos un engranaje... Es un programa al que le encontraron un estilo. Ya estamos hace 15 años que es un montón. Me re divierte hacerlo, es un placer”, aseguró en una entrevista con Teleshow en marzo último.

En cuanto al contenido del informe que se emitía al mismo tiempo que quedó a la vista el blooper, trataba de los rumores de separación que giraron en torno a la pareja de Wainraich y Gutman hace dos meses. En aquel momento la noticia generó desconcierto porque los humoristas comparten la vida hace casi 20 años y son padres de Kiara y Federico. Sin embargo, la comediante cortó de raíz la versión de ruptura en diálogo con este medio: “No, no estamos separados”.





