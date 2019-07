Los panelistas benditos no tienen pelos en la lengua cuando debaten sobre diversos temas. Argumentan, se pelean y bromean. Cualquier estrategia vale a la hora de entretener y divertirse. Además, participan en los sketches cómicos e incluso se animan a bailar o cantar. No les importa hacer un papelón. También suelen ser los protagonistas de los informes. En Bendita, no se salva nadie.