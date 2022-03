El fulminante comentario de Santiago del Moro sobre Mica Viciconte en Masterchef Celebrity: “Lo tuyo es durísimo”

El jueves no fue una noche de éxitos en Masterchef Celebrity 3 (Telefe), sino más bien, todo lo contrario. Las seis participantes que siguen en carrera hacia las semifinales no alcanzaron las expectativas de los jurados y estuvieron en la cuerda floja al momento de las devoluciones. Mientras Tomás Fonzi las miraba desde el balcón gracias al delantal dorado que obtuvo esta semana, sus compañeras no comprendieron la consigna y defendieron sus platos frente a los expertos. Mica Viciconte se mantuvo firme en su postura y tuvo un nuevo cruce con Germán Martitegui, solo que esta vez Santiago del Moro ofició de mediador y la sorprendió con su fulminante interpretación.

“El contenido de sus cajas no es muy abundante, pero todos los productos tienen mucha calidad. A mí a simple vista se me ocurren diez preparaciones para hacer”, dijo en un comienzo Damián Betular para explicar el desafío titulado “Menos es más”. Luego Donato de Santis complementó la información: “A esta altura de la competencia ya manejan esa delgada línea entre lo sofisticado y lo simple”.

“Sean originales porque tienen 60 minutos para demostrarle a toda la Argentina porqué están acá”, insistió Martitegui. Además les recalcó la importancia de diferenciar la delgada línea entre lo sofisticado y lo simple, un concepto de gran valor para estas instancias de la competencia donde cada minuto cuenta en medio del nerviosismo. Con la presión sobre sus hombros cada una pensó un plato especial para realizar en una hora: Viciconte, Malena Guinzburg, Denise Dumas, Mery del Cerro, Paula La Peque Pareto, y Vicky Juariu Braier.

Santiago del Moro quiso frenar un cruce de Mica Viciconte y Germán Martitegui, pero su comentario echó más leña al fuego

La pareja de Fabián Cubero optó por salchicas parrilleras en espiral, acompañadas de un puré de arvejas y una ensalda fresca de rúcula y tomate, además de un chimichurri casero. Sin embargo, la simpleza que propuso no conquistó a los jurados. Donato resaltó los sabores, pero aclaró: “Son lo que uno ve, está todo correcto, no hay ninguna sorpresa de elaboración de los ingredientes”.

“Yo creo que vos vas a decir que cómo si nos diste el sabor de los productos y están correctos, estos tres boludos igual te dicen que está todo mal”, opinó sin filtro Martitegui. La deportista lanzó una carcajada y le aclaró: “No, no pienso eso”. El chef insistió y quiso aclarar los motivos de las críticas: “Capaz pueden pensarlo los que están del otro lado, y el punto es por qué no nos impacta el plato si está bien realizado”.

“No sé, ¿arrancamos con lo de que le falta emoción y todo eso? Uf, materia repetida”, se lamentó Viciconte, por un detalle que ya le han comentado antes. “Hay algo que falta para que una todo y que termine de sorprendernos, porque aprendiste a tratar cada ingrediente re bien, pero capaz hacer una salsa diferente al chimichurri, o hacer una ensalada distinta, que entregue la emoción que hace falta”, le aconsejó el jurado. Y destacó: “Vas a tener que trabajar en eso porque vos querés ganar”.

“Para mí la palabra emoción está mal aplicada, pero entiendo lo que me querés decir, quizás también está mal acomodado el plato”, retrucó Viciconte, y cuando Germán le pidió que encontraran otro término similar, el conductor intervino. “Yo lo entiendo y creo que lo que te quiere decir el jurado es que sabés de los productos, que los presentaste muy bien, pero no tiene el nivel de Masterchef. Es otra cosa Masterchef”.

“Ah, ¡pero lo tuyo es durísimo!”, expresó asombrada la ex Combate. “Creo que ellos esperan mucho de vos, y al traer salchicas con puré es como que está muy bien, son salchichas muy bien hechas con un puré muy bien hecho, pero esperamos más de vos Mica”, señaló Del Moro. Entre risas, la participante cerró detrás de cámaras: “Santi, no me ayudes, gracias, ya lo entendí”.

