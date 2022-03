Acrobacia, danza y emoción: Flavio Mendoza celebró los 10 años de Stravaganza en el Luna Park

Flavio Mendoza celebró los 10 años de Stravaganza sobre el escenario del mítico Luna Park (RS Fotos)

El 2022 representa un hito para Flavio Mendoza, porque se cumplen 10 años desde que presentó el espectáculo Stravanganza frente al público por primera vez. Para celebrar el éxito que cosechó en la última década regresó a la escena porteña con tres funciones en el mítico Luna Park. El jueves tuvo lugar la primera, cargada de emoción y anécdotas de la infancia del bailarín, director y coreógrafo. Con más de treinta artistas en escena, festejaron junto a los espectadores todos los logros que conquistaron.

Las únicas tres funciones, que tendrán lugar el 17, 18 y 19 de marzo, representan el broche de oro para todo el elenco de la obra teatral que marcó un antes y después por la infraestructura, la acrobacia y el despliegue del show. Sobre el escenario, Flavio se tomó un momento para reflexionar cuando tomó el micrófono para saludar a todos los presentes: “¿Saben por qué les digo que en estos diez años tengo una vida para contar? Porque tuve una infancia dura, de la que no reniego, que me ayudó a llegar hasta acá, quinta generación de artistas de circo, yendo de pueblo en pueblo”.

Flavio Mendoza y Gisela Bernal protagonizan impactantes coreografías actuáticas, donde dejan en evidencia su destreza física

En el aire: el director teatral y la bailarina hacen varios números juntos, en honor a la amistad que forjaron desde los comienzos de Stravaganza

“No tuve muchos amigos y por eso muchas veces me sentí solo, pero entre la necesidad, el arte, en ese mundo mágico del circo, encontré el valor de la infancia que me tocó”, se sinceró. “Mi mamá decía que el nene del circo tenía que ser el más limpito de todos, entonces antes de que saliera el sol ella se levantaba y me bañaba con un jarrito, para que llegara impecable a mi primer día de clases en la escuela”, contó conmovido por los valores que le inculcó su familia.

Después de reflejar todos los sacrificios que hizo para animarse a ofrecer una propuesta teatral de tal magnitud, sintetizó todo lo que vivió con una frase en tono de humor: “Esta chiruza llegó al Luna Park”. Además del director, el elenco para esta celebración reúne a artistas que estuvieron presentes en los inicios del espectáculo: Gisela Bernal, Facundo Mazzei, Lucila Juárez, Lula Rosenthal, Facundo Vivona y Celeste Campos, entre otros.

Gisela Bernal y Flavio Mendoza, enlazados en una coreografía que combina danza, agua y acrobacia

Gisela Bernal interpreta además otros números musicales que complementan la trama de Stravaganza: esta vez en el mítico Luna Park









Flavio Mendoza es la quinta generación de artistas de circo de su familia, y lleva con orgullo sus raíces

10 años de Stravaganza: el megashow teatral que Flavio Mendoza presentó en el Luna Park para celebrar una década al frente del espectáculo

Las coreografías acrobáticas y acuáticas fueron vistas por más de 2.200.000 espectadores en diez años. A su vez, trabajaron 1.190 actores, bailarines, acróbatas, músicos, comediantes y técnicos. Para dar cuenta de los recursos tecnológicos que implica el montaje, los números reflejan la magnitud: 320 pantallas de led gigantes, 110 motores eléctricos, tres piletas y escenarios hidráulicos.

Se usaron 3,132 vestuarios, 3.200 pelucas, 2800 pares de zapatos, y 10.000 productos de maquillaje. “Es muy difícil hacer Stravaganza, costó muchísimo, pero acá estamos. Es mezclar todo lo que me apasiona: el circo, la danza, el agua, y muestra algo diferente”, afirmó Mendoza sobre el desafío que afrontó al mantener en cartel la obra durante una década. En la temporada de verano llevó el show a Carlos Paz y en febrero obtuvo el Carlos de Oro, el prestigioso galardón que es entregado por la municipalidad de Carlos Paz y reconoce la excelencia de los espectáculos teatrales.

La iluminación y la música complementan los distintos momentos que retrata Stravaganza (RS Fotos)

