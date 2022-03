Santiago del Moro develó cómo se llamará su tercera hija y la emotiva historia detrás del nombre

Santiago Del Moro

“Estoy muy feliz y agradecido a la vida. Vamos a ser padres nuevamente de una hermosa niña”, confirmaba a fines de septiembre del año pasado Santiago Del Moro. Las semanas pasaron y faltan nada más que diez días, tal vez menos, para el nacimiento de la pequeña. En la previa a la llegada de su beba, el conductor contó cómo se llamará y la emotiva historia detrás del nombre.

“El próximo viernes tenemos control y ahí te ajustan mas la fecha, seria en los próximos 10 días”, contó el anfitrión de Masterchef Celebrity en su ciclo El Club Del Moro y siguió: “El nombre lo tengo, si quieren se los digo. O se los cuento el lunes. No hay ningún problema (en contarlo)”.

Santiago Del Moro y sus hijas

De inmediato, todos quisieron saber cómo se llamará la beba, fruto de la relación de Santiago con su pareja de toda la vida, María José. “Les cuento por qué, usando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embrazada, llegó”, comenzó.

Luego siguió: “Llegó. Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice ‘se va a llamar tal porque si era nene se iba a llamar así, así que se llamará así como nena”.

Aún sin develar el nombre, explico: “Para nene es común, pero para nena no. Pero después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre, yo no sabía que existía. Es simple no lo había escuchad Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso, dije ‘está bien’”.

Finalmente entonces develó el nombre: “Mi hijita se va a llamar Santa. Santa Del Moro, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”.

Empezando a hablar del nombre, mucha gente le contó de familiares que se llamaban así: “Se lo conté a una amiga y me dijo que su bisabuela era Santa, busqué y era común hace años”. Papás también de Catalina de once y Amanda de siete, contó cómo reaccionaron ellas: “Las hermanas tenían dos o tres nombres prohibidos, porque querían elegir, pero estelo aprobaron”.

Entre las opciones que estaban muy fuertes pero que finalmente descartaron estaba entre otras Fernanda: “Me gustaba, buscaba un nombre simple, corto, me gustaba Cayetana, por San Cayetando, todo por los santos, pensé que iba a ser un nene, y de Cayetano pasamos a Santo o Santos y así lo llamábamos hasta que nos dijeron que era una nena mas”.

Sobre qué cosas faltan para la llegada de su tercera hijita, dijo: “Gracias a Dios y por ser la tercera nena tenemos todo, no se pongan en gastos, el amor me alcanza y sobra”.

María José Sánchez y Santiago del Moro se conocen desde chicos. Ambos son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo en el partido de Carlos Tejedor, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eran vecinos: ella vivía a la vuelta de la casa del conductor. Comenzaron siendo amigos de la infancia y en su adolescencia se enamoraron y apostaron a su amor para toda la vida.

