El desconsolado llanto al aire de Sandra Borghi por el caso de la mujer que destrozó un registro civil

Sandra Borghi se quebró tras hablar con la mamá de la mujer que destrozó el registro civil (Video: "Mediodía Noticias" - El Trece)

Ser periodista muchas veces implica enfrentarse a la dura realidad sin filtros, llegar a conocer la vida de personas que atraviesan situaciones muy difíciles. Y en ese instante es cuando las emociones brotan a flor de piel. Así le sucedió a Sandra Borghi, que entrevistó a la madre de Lorena, la mujer que, en un momento de desesperación, atacó a sillazos el Registro Civil de González Catán porque no le permitieron realizar el trámite de Fe de vida.

Luego de que se emita la nota que le hizo a Olga, en la que se observaba claramente su movilidad reducida, la conductora de Mediodía Noticias (El Trece) apuntó entre lágrimas: “Me da pena...”, comenzó expresando, pero no pudo continuar porque su voz se quebró. En ese momento, Luis Otero intervino. “Excelente el trabajo que hiciste”, le dijo a su colega mientras la consolaba. “Hay tantas otras que no llegamos...me dio mucha tristeza tener que ir nosotros a resolver algo que se resolvía con una firma, nada más”, continuó Borghi al borde del llanto.

Y su compañero añadió: “Gonzalo Fossa, director del Registro Provincial de las Personas, al ver todo este escándalo que se había armado públicamente, se ocupó personalmente del tema, por eso llegó el Registro Provincial y la Municipalidad a la casa de Olga para hacerle la Fe de vida. Podrían simplificar un poco este trámite, porque la gente se siente maltratada, porque es maltratada. Porque cuando llega a un mostrador, en lugar de resolver el problema como podría haber sido ayer antes de que se produjera esta furia...lo podrían haber resuelto. Lorena y Olga no son las únicas personas”.

Acto seguido, la conductora finalizó con su argumento. “Están desamparados, ellos se sienten desamparados...Si ella tuviese un PAMI que le responde, que le da una silla de ruedas, ella puede ir a hacer el trámite de Fe de vida todos los meses. Esto es un entrecruzamiento de datos porque el Estado delega en la gente la posibilidad de hacerlo ellos”, cerró todavía conmovida.

A mediados de febrero, Borghi se había despedido de Nosotros a la Mañana para ponerse al frente del mediodía de El Trece junto con Luis Otero, quien se había ido en 2019 para abocarse a la política. Conmovida, la periodista se despidió de cada uno de sus compañeros, a quienes tomó de la mano. “Una de las cosas que más me va a costar es la gente. Es lo que más voy a extrañar”, dijo también mencionando a quienes trabajan detrás de cámara como equipo de producción, iluminadores, sonidistas, maquilladores, camarógrafos.

En febrero, Sandra Borghi se había emocionado en su despedida de "Nosotros a la Mañana" (Captura: El Trece)

Y luego de dirigirse a cada uno de sus colegas, recibió una sorpresa por parte de El Pollo Álvarez. “Nos queda un minuto”, le dijo, pero no para apurar la despedida sino para darle el pie a Rosa, la madre de la periodista, que estaba del otro lado de la línea. “Tengo que reponerme porque estoy llorando un montón”, admitió la mujer mientras en la pantalla mostraban fotos de la conductora cuando era chiquita.

“Hola, mi amor. Qué linda estás”, saludó a su hija, quien celebró al aire, luego de escucharla: “Es mi mamá”, visiblemente emocionada. “Gracias por estar ahí, mami. Yo te cuento que estoy cumpliendo un sueño”, agregó sobre su rol de conductora del noticiero de El Trece. “Un sueño que se haya hecho realidad -agregó su madre-. Hija de mi vida, te lo mereces por lo luchadora que sos”.

SEGUIR LEYENDO: