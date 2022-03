La reacción de Laura Laprida cuando encontró a un hombre desconocido durmiendo en el living de su casa: “Estaba alcoholizado”

El susto de Laura Laprida cuando encontró un hombre durmiendo en el living de su casa

Laura Laprida sorprendió a su medio millón de seguidores de Instagram al publicar este jueves una serie de Historias en las que relató que encontró a un hombre desconocido durmiendo en el sillón de su casa de Madrid (España), en donde vive con su pareja. “Pasan cosas a la mañana”, aseguró la actriz y luego contó el episodio que generó revuelo en la red social y hasta en su círculo íntimo: sus propios amigos llegaron a sospechar de la veracidad del hecho, pero ella misma aseguró que tenía pruebas que más tarde publicó.

“Lo quiero compartir con ustedes, pero necesito su atención”, agregó la actriz y luego relató con lujo de detalle toda la situación que había vivido a primera hora del día, cuando se levantó al baño. Todo sucedió a las siete, Laura se despertó y desde su habitación vio que estaba encendida la luz de su living, creyó que se había olvidado y se dirigió hasta allí a apagarla. Al llegar, notó sobre el sillón lo que ella definió como un bulto y que le llamó la atención.

“Pensé que Eugenio había dejado todo hecho un quilombo”, pensó sobre su marido, Eugenio Levis. Sin embargo, su esposo no había sido el responsable de aquel bulto que incluso estaba tapado con la manta con la que actriz practica yoga todas las mañanas. “Me acerco y ese bulto tenía pelo y tenía botas. ¡Había una persona en mi sillón!”, aseguró quien se quedó en shock ante esa imagen.

De inmediato, regresó a su habitación y despertó a su esposo para comunicarle la situación, y reprodujo la conversación que tuvieron.

—Hay una persona en el living.

—No, Lu, ¿cómo va a haber una persona en el living? Está el trípode que nosotros usamos ayer. (estaban grabando un casting, aclaró ella).

—Gordo, hay una persona durmiendo en el sillón.

La seguridad de Laura, hizo que Eugenio se levantara de la cama y se dirigiera hacia el living para comprender la veracidad de los hechos. “Me mandaste solo como perro malo”, agregó Levis, quien justo pasaba por por atrás de ella mientras grababa las Historias de Instagram. “Lo mandé porque estaba medio en shock”, explicó a sus seguidores.

Laura Laprida y Eugenio Levis, el día de su casamiento

Una vez que su marido notó que su esposa le había dicho la verdad, y que había una persona durmiendo en el sillón de su casa, regresó a la habitación. “¿Entienden la situación. No sabíamos quién era”, dijo a cámara la actriz y agregó que sobre la mesa había una petaca de ron y un vaso de ellos. Además, estaban las pertenencias de aquel huésped.

Luego, hizo un repaso de los hechos, ya desde el living, en donde grabó las Historias. “Había una persona desconocida, alcoholizada, durmiendo en mi sillón”, ratificó y agregó que luego comenzó el debate -ella lo llamó “discusión”- con su marido sobre cómo proseguir. “Él quería despertarlo y hacerle un café y yo, como toda persona normal, quería llamar a la policía”.

Según su relato, finalmente el matrimonio decidió despertar al hombre “para que se retirara de la casa”. Y en el primer intento, dio algunas patadas, hasta que lograron que se “calmara”. Le dieron un vaso de agua, y le preguntaron cómo había llegado hasta allí. Su respuesta sorprendió aún más a Laura y a Eugenio. “Yo vine con mis amigos. No soy ningún ocupa. Yo vine anoche con mis amigos”, insistió el joven.

“¿Cómo con tus amigos? ¿Hubo gente en mi casa?”, se extrañó Laura, y de inmediato tanto ella como su marido cercioraron que no había signos de que hubiera habido más personas en su departamento. Solo encontraron el vaso de ron. “Elijo creer que esta persona estaba muy desorientada y que no sabía lo que estaba diciendo”, dijo la actriz que, para dar por finalizado el hecho, le preguntó al hombre en dónde vivía y le pidió un auto.

Sin demasiados sobresaltos, pero todavía sin salir de su sorpresa, Laura Laprida intentó analizar cómo había ingresado el hombre a su departamento, pero no logró obtener respuesta. “¡No lo sé!”, se sinceró y descartó algunas hipótesis: “Por la ventana no porque vivo en un cuarto piso”. Y advirtió los próximos pasos a seguir: “De ahora en más voy a poner la alarma y voy a cerrar con llave cada vez que me vaya a dormir”.

En la última Historia, la actriz publicó lo que antes había calificado como una prueba: una foto del hombre durmiendo en su sillón, y tapado con su manta. “Estimado visitante, esperamos que hayas llegado bien a tu casa. Por favor, no vuelvas. Gracias”, escribió Laura Laprida junto a aquella imagen.

La foto que Laura Laprida publicó del hombre desconocido durmiendo en el sillón de su casa

