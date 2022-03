Fabián Gianola fue procesado y embargado por el delito de “abuso sexual”

Fabián Gianola (Crédito: Santiago Saferstein)

A fines de diciembre, la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano había dictado la falta de mérito para Fabián Gianola en la causa en su contra por abuso sexual y abuso sexual agravado derivada de la unificación de las denuncias realizadas en el 2019 por a actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre. Y remitió el expediente a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, para que continúe la investigación. Esto significaba, en otras palabras, que la magistrada no contaba con prueba suficiente como para procesar o sobreseer al actor. Sin embargo, en la tarde del lunes, la situación cambió.

En una resolución de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que firman los jueces Mariano Scotto (en disidencia parcial), Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, se decidió revocar la falta de mérito y “disponer el procesamiento sin prisión preventiva” de Gianola en orden al “delito de abuso simple reiterado” denunciado por Aguirre.

Al mismo tiempo, en el escrito se señala la “prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima”. Y se decide trabar un embargo sobre los bienes del actor por la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000). Ahora, la causa volverá al juzgado original. Cabe señalar esta denuncia y la de Meneses son anexas, pero en el caso de la actriz todavía se estaría a la espera de los resultados de las pericias psicológicas que se le realizan a las víctimas de abuso sexual en el cuerpo médico forense.

Viviana Aguirre y Fabián Gianola en una emisión de "Estamos de vuelta" (Foto: Instagram)

En el 2019, en diálogo con Teleshow, la locutora Aguirre había contado: “Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”.

Por su parte Meneses, quien mantuvo una relación de amistad durante 20 años con Gianola, dijo en su momento: “En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva”.

Tras dos años y medio de instrucción, Gianola había sido citado a indagatoria pero se negó a declarar. Y luego, con la firma de quienes por entonces eran sus abogados defensores, Federico Schumacher y Diego Onorati, presentó un escrito en el que afirmaba ser inocente. “En primer lugar quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por Meneses, como los descritos por Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento en el momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones. Entiendo el móvil por el que dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido que el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral”, afirmó el actor en la presentación.

