La jueza dictó la falta de mérito para Fabián Gianola: cómo podría seguir la causa

Fabián Gianola (Crédito: Santiago Saferstein)

La jueza de instrucción dictó la falta de mérito para Fabián Gianola en la causa en su contra por “abuso sexual” y “abuso sexual agravado” tras las denuncias realizadas en el 2019 por a actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre.

En la resolución a la que Teleshow tuvo acceso, la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano explica: “Llegado el momento de resolver la situación procesal de Fabián Javier Gianola, considero que –en consonancia con la escasez probatoria reunida en autos hasta el momento- deviene atinente disponer la falta de mérito para sobreseer o procesar al nombrado, conforme lo prescribe el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación”.

La fiscal de la UFEM Mariela Labozzetta había pedido el procesamiento del actor, solicitud que la jueza rechazó tras el descargo de los abogados de la defensa, Federico Schumacher y Diego Onorati. En este tipo de casos, tras el llamado a indagatoria, la jueza podría decidir el procesamiento del acusado con prisión preventiva si lo creyera necesario, el sobreseimiento, o la falta de méritos, como en este caso.

La jueza dictó la falta de mérito para Fabián Gianola

Luego de enumerar los elementos de prueba presentados por todas las partes, la jueza agrega: “De un minucioso y detenido análisis de las constancias que se han producido e incorporado en autos a lo largo de la presente instrucción, se advierte que el entramado fáctico recabado a la fecha, no resulta susceptible de determinar –con el grado de probabilidad exigido por esta instancia procesal- la materialidad de los eventos en estudio”.

Tras la mencionada decisión de la magistrada, Gustavo D’Elía, abogado de Viviana Aguirre se mostró disconforme y aseguró a Teleshow que apelarán la resolución: “Vamos a ir a la Cámara”.

“Este fue el regalo de Navidad que la jueza le hizo a Gianola. Hay pruebas de un abuso y lo premia por ser famoso. Estamos muy enojados. La jueza cree que falta. Cuando haya más chicas abusadas vamos a decir, ¿quién tiene la culpa? ¿el violador o la doctora que los deja en libertad?’”, agregó el letrado.

Alejandro Cipolla, abogado de Meneses coincidió con su colega. “Claramente vamos apelar, entiendo que es una vergüenza el fallo de la doctora. Creo que siempre apoyó a Gianola desde el momento que le concedió la eximición de prisión en contra de la misma ley que prohíbe otorgar este beneficio en personas imputadas en delitos que la pena máxima supere los 8 años”. Además, agregó que “actúa más como abogada defensora que como jueza”.

El viernes 17 Gianola debía presentarse a prestar declaración indagatoria pero por sugerencia de su defensa no lo hizo, aunque sí se conectó por zoom para hablar con la jueza y explicarle que declararía tras la presentación de nuevas pruebas.

En la causa se habían unificado las dos denuncias de las mujeres por seis presuntos hechos, cuatro de ellos que habrían ocurrido en el ámbito laboral. En el 2019, en diálogo con Teleshow, la locutora Viviana Aguirre había contado: “Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”.

Fernanda Meneses, quien mantuvo una relación de amistad durante 20 años con Gianola, dijo en su momento: “En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva”.

Hace unos días el actor que estaba por hacer temporada en Villa Carlos Paz, realizó un video casero en el que habló de su situación: “Bueno, primero: yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa, son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, no voy a aceptar la extorsión y me denunció”. Respecto a las presuntas amenazas, aseguró tener los audios de las mismas, y dijo que “todos” los testigos que se presentaron en la causa declararon a su favor, salvo uno, pareja de una de las denunciantes.

Sobre la segunda denuncia, Gianola -quien no nombró a ninguna de las denunciantes- afirmó: “Es de la señora que vi tres veces en mi vida rodeada con gente, siempre era con gente”. Y agregó: “Es la primera vez en la historia policial argentina que todas, las dos familias de las dos denunciantes, se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca. Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas de las denunciantes. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes”.

“Por otro lado, me dijeron si quería pedir perdón. Y yo creo que cuando alguien no hace nada no debe pedir perdón. Humildemente: creo que no debo pedir perdón por algo que no hice. Sé que esto se va a resolver pronto y que se va a saber muy pronto la verdad”, había cerrado su descargo.

SEGUIR LEYENDO: