Florencia de la V recordó a Jorge Ibáñez y reveló la premonición que tuvo su hija Isabella el día que murió el diseñador

Este lunes se cumplieron 8 años de la muerte de Jorge Ibáñez y en la apertura de Intrusos, su conductora Florencia de la V le dedicó emotivas palabras para recordarlo a quien definió como un “hermano de la vida”.

“Después de 8 años es la primera vez que puedo empezar a hablar del tema. Por lo general no me gusta acordarme de la fecha en que murió, me gusta más acordarme de la fecha de su cumpleaños, pero es un día muy especial. No solamente era mi amigo, era mi hermano… mi familia”, dijo una emocionada Florencia.

“Acompañó gran parte de mi vida y mucho de lo que soy hoy se lo debo a él porque nadie confiaba en mí, él siempre veía algo diferente en mi, cosas que otras personas no veían y me decía: ‘vos tenés que trabajar en la televisión’”, remarcó.

Acto seguido, De la V reveló por primera vez una premonición que tuvo su hija Isabella el día de la muerte del diseñador. “El día en que Jorge muere, yo estaba con toda mi familia a punto de tomar un avión para ir a la Vendimia en Mendoza. Me acuerdo que me llamó un productor para decirme que no podían ubicarlo, que Jorge había quedado en ir a un programa pero que no lograban dar con él y quería saber si yo había hablado”.

“Yo creo que él sabía algo más pero no me lo dijo. En ese momento le dije a Pablo que no iba a viajar, que me iba para la casa de Jorge. Cuando nos subimos al auto, mi hija que apenas había empezado a hablar me pregunta a dónde íbamos y le dije: ‘a la casa del tío Jorge’, pero ella le respondió: ‘el tío Jorge se fue mamá'”.

“Me cuesta creer que no esté... me costó muchos años reponerme. Para mi fue muy difícil volver a trabajar. Yo me puse a trabajar muchísimo para tratar de olvidarme de ese dolor tan profundo que estaba sintiendo. Él confió siempre en mí, cuando nadie lo hacía. Siempre me defendió como un soldado, me sentía como su hermana y yo a él como a un hermano”, concluyó visiblemente al borde de las lágrimas.

Días atrás se difundieron imágenes de una fuerte pelea entre la madre y la hermana de Jorge Ibañez, enfrentadas por cuestiones económicas. Al respecto, Flor de la V manifestó: “La madre esta sola aunque a ella no le guste decirlo, se rodeó con gente que la alejó de todos. Sus hijos y sus nietos fueron la luz de sus ojos y ver esas imágenes que estuvieron circulando... duele. No es la Mabel que yo conocí”.

Recordemos que en el programa de Mazzocco se escuchó un mensaje de voz que Mabel le envió a Alejandra, en el que le da un fuerte ultimátum. “Sé que me estás llamando y también sé de los mensajes. Te lo voy a decir por última vez y lo digo bien, bien enojada: no me llames más, no tengo nada que hablar con ustedes. Te prohíbo que hables de mí diciendo que estoy perdida. No sigas llamándome ni a mí ni a nadie. Que no me entere que seguís diciendo que estoy perdida. Si me entero, preparate para una demanda”, expresó Mabel en un furioso tono.

Alejandra, que se desempeña como cardióloga y vive en Colombia junto a su marido y sus hijos hace muchos años, le reclama la sucesión a su madre. Desde hace tiempo, las mujeres cortaron todo tipo de diálogo desde hace dos años, y pusieron abogados como intermediarios.

