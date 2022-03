Nicole Neumann y una contundente respuesta sobre si llevará a sus hijas a conocer al bebé de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann reveló si llevará a sus hijas a conocer al bebé de Fabián Cubero y Mica Viciconte (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Después de más de cuatro años de noviazgo, Fabián Cubero y Mica Viciconte se encuentran en la dulce espera: para el segundo trimestre del año -alrededor de comienzo de mayo- esperan la llegada de Luca, su primer hijo. La noticia, obviamente, generó distintas reacciones en la familia y quienes están muy esperanzadas por la llegada del bebé son sus hermanas Allegra, Indiana y Sienna, las hijas que el ex defensor de Vélez Sarsfield tuvo con Nicole Neumann.

Es por eso que la modelo y conductora fue abordada por una notera de Socios del Espectáculo (El Trece) al respecto. “Se habló de la estafa que tuviste con Cubero, antes de divorciarse”, le apuntó primero la periodista. “¿De la qué?”, respondió incrédula Nicole ante una disputa legal que atravesaron poco antes de separarse en 2018. Pero con habilidad la blonda tiró la pelota para afuera: “Ah no sé, no tengo idea... Son temas viejos que la verdad... Yo miro para adelante, yo estoy en un gran momento así que para qué revivir momentos del pasado que la verdad, no”, cerró.

“Cuando nazca Luca, ¿vas a llevar a tus hijas a conocerlo?”, le consultó la notera del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y sin detener el paso, Nicole siguió hasta su auto y antes de entrar al mismo, le contestó: “Las va a llevar él (por Cubero), calculo. Claramente. Porque también son hijas de él. Así que sí, seguro, obvio”.

“Las va a llevar él, calculo”, dijo Nicole Neumann acerca de si sus hijas conocerán al bebés de Fabián Cubero y Mica Viciconte

A mediados de febrero, Nicole alarmó a todos cuando se descompensó durante la grabación de Los 8 Escalones del Millón, el ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece. La modelo que forma parte del jurado, debió ser asistida por un médico y debió retirarse antes de que finalizara la jornada. Carmen Barbieri, su compañera en el estrado, fue quien dio la noticia en su programa Barbierísima: “Entró rara...”, dijo la conductora y agregó que la modelo estaba acompañada por sus asistentes.

En su programa de Ciudad Magazine, Carmen dio más detalles de la situación: “Al toque se fue corriendo al camarín y no volvió más”, señaló, y profundizó en el semblante extraño que notó en Nicole: “La vi entrar muy seria. Ella es muy simpática. Cuando entra, saluda a todos los participantes. Después se sienta, la arreglan. Se saca fotos. Pero entró y al toque se fue”, detalló. Y a partir de ese momento, comenzaron las especulaciones acerca de un posible embarazo. Es que la modelo está en pareja con Manuel Urcera y dejaron flotando la posibilidad de ser padres en algún momento.

Pero la propia Neumann despejó todas las dudas al hablar al día siguiente de su descompensación. En la instancia final, y luego de la pregunta de la propia Carmen, el conductor Guido Kaczka presentó a Nicole haciendo referencia a lo que había ocurrido en la víspera. “No sé que fue, si un pico de stress, pero no pude continuar lamentablemente. Me tuve que hacer chequeos y demás”, relativizó la modelo: “Bueno, ya pasó, acá estamos de vuelta”, señaló y se dispuso a formular la pregunta de la final en la temática “moda”, una de las categorías en las que se especializa.

Luego de su desmayo en Los 8 escalones del millón, Carmen Barbieri le preguntó a Nicole Neumann si estaba embarazada

Pero Carmen la interrumpió y pidió permiso para interrogarla por el percance del día anterior. Y fue directo al hueso, preguntando lo que tanto se rumorea en torno a la modelo en los últimos días. “¿No estás embarazada, no? Porque me dio como embarazada”, indagó la conductora de Barbierísima, haciendo referencia a la descompensación. Entre risas, la modelo negó rotundamente la apreciación de la actriz, y se refirió al comentario que recibe cada vez con más insistencia en el último tiempo.

“¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo? No sé por qué”, señaló Nicole ante el comentario de Carmen y el periodista deportivo Martín Liberman, también integrante del jurado. “Deseamos que tengas un bebé... ¿o no lo querés decir?”, explicó la madre de Federico. “En algún momento será”, replicó la modelo, dejando la puerta abierta para un futuro.

