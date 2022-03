Dalma Maradona recordó las peleas con su padre y reveló los motivos por los que no tiene relación con sus hermanos

La hija del Diez y Claudia Villafañe reconoció que durante su adolescencia tuvo algunos desencuentros con el astro del fútbol

El miércoles por la noche Dalma Maradona inauguró el segmento de invitados en El Ejército de LAM, y mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito donde no esquivó ninguna pregunta. La actriz está cursando el quinto mes de su segundo embarazo, y contó que está emocionada por la llegada de la nueva integrante de la familia que formó junto a Andrés Caldarelli. Después de las buenas noticias, también profundizó sobre las razones que la distanciaron de sus hermanos y la relación que tuvo con su padre en los últimos años.

La hija mayor de Diego Armando Maradona se sentó en el living del flamante ciclo que se transmite por la pantalla de América, y hasta dialogó vía telefónica con su madre, Claudia Villafañe durante el segmento de entrevista. En un momento de la charla el conductor pasó al plano personal para consultarle sobre el vínculo que mantuvo con el astro del fútbol: “¿Te quedó algo por decirle a tu papá?”.

“No, yo hablaba un montón con mi papá, todo el tiempo, desde siempre. La gente dice: ‘Tocabas tantos temas de chiquita’, y sí, la verdad que sí, porque yo tenía cualquier duda e iba y se lo preguntaba a él. Tanto él como mi mamá trataban de explicarme lo que yo quería saber, lo ponían en palabras apropiadas para una edad que yo en ese momento podía entender”, respondió Dalma sin dudar.

La tierna postal de la infancia de Dalma Maradona junto a su padre, que la actriz compartió en sus redes un tiempo atrás

“¿Y Diego te explicaba?”, retrucó De Brito. “Sí, re, siempre; de hecho muchas veces me peleaba porque yo le decía lo que pensaba, pero después al tiempo me decía: ‘La verdad tenés razón, perdonáme por tal cosa’. Yo nunca le pedí perdón de nada, pero él muchas veces lo hizo”, confesó. Al ser consultada sobre la posibilidad de haberse equivocado durante alguna discusión, o de arrepentimientos en torno al pasado, la actriz consideró que durante su adultez no tuvieron desencuentros, pero sí en una etapa anterior.

“De adolescente sí fui muy injusta, porque todo mal, hacía todo mal, todo me caía mal. Igual también entendí que en ese momento capaz ese era mi rol para que él pudiera entender algunas cosas, desde chiquita que fue así”, explicó. “Yo estoy tranquila porque siempre le dije lo que pensaba, le gustara o no, y esas son las consecuencias que por algo toda la gente que tuvo alrededor hoy me hace juicio”, sentenció.

Más adelante De Brito indagó sobre el vínculo con el resto de sus hermanos -Diego Jr, Dieguito Fernando, y Jana-, a expeción de Gianinna, con quien siempre se mantuvo unida. “No tengo relación con ninguno, y con cada uno es un motivo distinto; si antes me lo preguntabas yo no sabía bien decirte porqué, ahora lo sé perfectamente”, confió.

La actriz reconoció que no tiene relación con el resto de sus hermanos, y que solo mantiene su vínculo con Giannina

Luego de la insistencia del conductor y las panelistas para conocer las razones detrás del conflicto, la actriz resumió: “Porque pensamos muy distinto, pero muy distinto. En cuanto a Dieguito su mamá piensa que no es lo mejor, entonces cómo él no decide, claramente respeto la decisión de la mamá (Verónica Ojeda)”. Sobre sus desacuerdos con Jana también se sinceró, y aclaró que en ninguno de los casos tiene que ver con conflictos sobre la herencia.

“La fantasía es que se pelean por plata”, comentó Ángel. “Sí, pero no sé de qué plata hablan, si realmente no hay plata”, recalcó Dalma, quien minutos antes había explicado que no había recibido ningún dinero desde la muerte del Diez, y aseguró que todos fueron gastos en lo que respecta a los pendientes que quedaron tras su fallecimiento. “Con Jana sí tuvimos charlas en las que no nos podemos poner de acuerdo, porque realmente de base pensamos muy distinto”, expresó.

“En relación a mi papá pensamos muy distinto por ejemplo, en lo que es nuestra relación con mi papá, muy distinta”, agregó. A nivel más general, contó que hubo opiniones cruzadas al momento de sentar postura frente a la Justicia: “Hay cosas que yo digo no me va, y otro piensa que sí; nosotras con Gianinna dijimos: ‘Vamos por todos y no nos importa nada’, y ahí hubo como un: ‘No, bueno....’, y acá hay una causa que es saber la muerte”.

“No sé si por evitar lío, o no, pero tampoco quiero culpar a nadie porque está bien pensar diferente. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para ir en contra de lo mismo, nos llevemos bien o mal. A mí tampoco me hace gracia que Verónica Ojeda se siente a defenestrarme y después se acuerde que estoy embarazada y no poder hablar. Entonces, todos esos problemas que nosotros tenemos, que son reales, los tenemos que hablar en lo privado y seguir adelante”, concluyó.

