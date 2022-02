Dalma Maradona anunció que está embarazada: reveló el sexo y el nombre de su bebé

Dalma Maradona y Andrés serán nuevamente padres

Se agranda la familia: Dalma Maradona, mamá de Roma, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, anunció este mediodía al aire de su programa Un día perfecto, en Metro, que está esperando a su segundo bebé. Además, la actriz e hija del Diez, reveló el nombre y el sexo del nuevo integrante de la familia.

“Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, anunció sin demasiados preámbulos y luego contó que ya pasó las doce semanas de gestación y que además de su pareja, solo sabían la noticia su mamá Claudia Villafañe y su hermana Gianinna.

Entre risas, agregó a quienes no le creían: “La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse. Es un chiste lo anterior (le había dicho a su compañero que no trabajaría más), pero esto es real”.

Roma, cuando era más pequeña

Feliz con la novedad, dijo que esperan una nena y que con su pareja ya tienen decidido el nombre: Azul. Aún asombrada contó cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”. Dijo que sospechó que podría estar embarazada porque en su viaje a Nápoles se había sentido mareada y había tenido vómitos.

“Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, agregó sobre el futuro de la familia.

Como no podía ser de otra manera, se fueron al corte con el tema Azul de Cristian Castro y al regresar continuaron hablando de la noticia que había dejado a todos en el estudio radial, y también a los oyentes, con la boca abierta.

Noticia en desarrollo...