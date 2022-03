El revelador chat entre Gustavo Martínez y un sobrino: “Dame algo para comer, no tengo un peso”

Gustavo Martínez

El pasado 16 de febrero, Gustavo Martínez murió a los 62 años luego de caerse desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900, donde vivía con Martita y Felipe Fort, los hermanos que cumplieron 18 años el 25 de febrero. A casi un mes de su fallecimiento, Pablo Martínez publicó un desgarrador chat que tuvo con su tío.

“Si podés, dame algo para comer porque acá no quiero donde estoy”, le escribió el ex de Ricardo Fort a su sobrino. Estos mensajes se los envió Pablo al periodista Juan Etchegoyen, quién se encargó de difundirlos. Luego, Pablo le preguntó si necesitaba plata. Avergonzado por esta situación, Gustavo le pidió que guardara el secreto: “No tengo un peso y no lo digas por favor”. Su sobrino le respondió: “¿Vos sos boludo? ¿Cómo lo voy a decir? Mañana te acerco, quedate tranquilo”. Por último, Martínez le agradeció.

El chat entre Gustavo Martínez y su sobrino

Tras su muerte, la familia Martínez expresó su dolor públicamente por el momento complejo que debió atravesar quien era el tutor de Martita y Felipe. “Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo (Martínez) era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, había escrito Nicolás, sobrino del personal trainer, en su cuenta de Instagram.

Días más tarde, sus sobrinos “acusaron” a la familia Fort de “abandonar” a su tío: “Me enteré de la muerte de mi tío por un mensaje de mi mamá. Mi tío era depresivo, todo lo que vos quieras. Si vos vivís con tus hijos y tus hijos no pueden manejar la situación... él no hablaba con mi familia sobre eso. ¡Esto es un abandono! Mi tío era el mejor personal trainer, que se cuidaba su cuerpo, qué pasaría en esa casa para pensar eso. ¡Habló con mi hermano a ver si le podía dar trabajo! Obvio por eso nosotros lo ayudábamos”.

En diálogo con Teleshow, Charly Ronco, prensa de la familia Martínez dijo que los sobrinos de Gustavo (Nicolás, Pablo y Ezequiel), sabían que su tío tenía Alzheimer y depresión, pero no estaban al tanto del estado “avanzado” de ambas condiciones. “No sabían que era tan grave, creíamos que estaba controlado. Los sobrinos siempre tuvieron claro que la familia de Gustavo era principalmente Martita y Felipe”. Además, aseguró que están reuniéndose con abogados para definir quién los representaría y qué acciones tomar en pos de investigar la muerte de su tío.

Recientemente, Nicolás escribió en sus redes varias preguntas que espera poder responder con el tiempo, o con ayuda de la Justicia. “Si estaba tan enfermo como dicen, ¿por qué no le sacaron la tutela y nos dieron aviso? ¿Por qué ocultaron su enfermedad? ¿A quién le convenía? En caso de que se supiera su condición, ¿perdería la tutela de los chicos? ¿Si la perdía qué pasaba? ¿El entorno perdería control al involucrarse un juez? ¿Les convenía tenerlo así? ¿Les convenía tener a una persona que no estaba en sus facultades? ¿Quién se beneficiaba con mi tío así?”. Luego, agregó: “La familia Martínez está llena de preguntas. Si estaba enfermo, ¿por qué estaba en un departamento con tres menores sin atención médica? Queremos que la Justicia investigue”.

El posteo del sobrino de Gustavo Martínez

