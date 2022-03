La furia de Sofía Zámolo luego de que su ex cuñada la acuse de desalojarla: interrumpió un móvil en vivo para responderle

La dura respuesta de Sofía Zámolo contra su ex cuñada (Video: "Socios del Espectáculo" - El Trece)

Sofía Zámolo no está pasando un buen momento personal. Pese a que esta muy feliz con su marido José Félix Uriburu y la crianza de su pequeña hija California, ya desde hace un tiempo está enfrentando una fuerte disputa con su ex cuñada, Silvana Flores, quien estuvo en pareja con su hermano y tienen una hija en común.

Todo comenzó cuando la mujer reveló el calvario que vivió durante su relación con Diego y, además, acusó a la modelo de querer desalojarla, ya que la propiedad en la que vivía se puso a nombre de Sofía. Sin embargo, Flores pensaba que estaba a nombre de su esposo. “Diego se va de acá por una exclusión del hogar en noviembre de 2018 y en julio del 2019 ella presenta esa demanda de desalojo contra su hermano. Pero fue un invento procesal para ocultar el patrimonio del padre porque ella sabía que Diego no vivía acá cuando inició la demanda”, había dicho a principios de febrero, en diálogo con en El Show del Regreso (Radio Ensamble). Y había apuntado: “Siempre está poniendo links ayudando en causas benéficas para niños y deja a la sobrina en la calle sin ninguna opción, ni alternativa”.

Lo cierto es que finalmente el desalojo se concretó y este miércoles, Silvana volvió a dar su testimonio, en esta oportunidad en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. “El viernes fueron a hacer el desalojo y fue todo muy rápido, por lo que no tuvimos tiempo de planificar una mudanza. Estamos viviendo provisoriamente con mi mamá, pero me sorprende que la Justicia, que tiende a ser lenta, actuó con rapidez. Algo nunca antes visto”, señaló.

Sofía Zámolo le respondió a su cuñada por medio de Mariana Brey

Además, aseguró que la modelo alegó no tener contacto con su hermano, pero que eso no era así. “Esto fue arreglado entre ellos para echarnos. Esta mujer se prestó a tratar de salvar el patrimonio de un hombre en prejuicio de una nena de tres años. La responsable también es ella, que no ayuda a su hermano alcohólico, adicto y violento. En lugar de eso, nos saca a mí y a su sobrina de la casa”.

Lo cierto es que al escuchar estas declaraciones, Zámolo decidió romper el silencio y se contactó con Mariana Brey, vía Whatsapp. “En todo lo que dice, miente. Yo ya voy a salir a hablar. Qué mentirosa es esta mujer”, comenzó leyendo textualmente la panelista. Y continuó: “Ella amenazaba a siempre con que Diego no iba a ver más a su hija. Mi papá nunca me abandonó. Es mentirosa. Mi papá siempre estuvo presente toda mi vida. Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer, que no solo miente sino que además hay una denuncia de violencia de mi hermano hacia ella”.

En ese momento, su ex cuñada aseguró: “Le voy a consultar a mi abogado porque la única denuncia de violencia que hubo de él contra mí fue desestimada y fue hace mucho tiempo. Fue una contradenuncia por la denuncia que yo hice. Tiene que tener pruebas de lo que está diciendo porque me está acusando de un delito”.

Sin embargo, Brey siguió leyendo el último mensaje de Sofía. “Casi todos los vecinos me contaban de su violencia, a toda la familia nos decía que nos alejáramos. Yo no la veo a la hija porque la última vez ella se me tiró encima del auto y hay también una denuncia de amenaza y extorsión. Mi mamá pedía por favor ver a su nieta y ella lo impedía”, decía el mensaje final. Pero Flores replicó: “La denuncia de amenazas está archivada por falta de pruebas, los testigos no existían y el único testigo que se presentó dijo que no sabía nada de la cuestión”.

