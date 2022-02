Los motivos de la feroz pelea de Verónica Ojeda con Dalma y Gianinna Maradona

Verónica Ojeda habló de su pelea con Dalma y Gianinna Maradona (A la tarde)

Después de un tiempo en el que las aguas parecían calmarse, otra vez sale a la superficie un escándalo vinculado a la figura de Diego Armando Maradona. En esta ocasión, la disputa involucra a Verónica Ojeda, ex pareja del astro durante ocho años y madre de su hijo menor Dieguito Fernando, y del otro a Dalma y Gianinna Maradona, las hijas del futbolista y Claudia Villafañe. En esta oportunidad, el foco del conflicto está en el histórico palco de la Bombonera que tantas jornadas futboleras habitó el Diez y al que luego de su muerte asistieron sus hijas.

El enojo de Ojeda radica en que a Dieguito no le permitieron la entrada a ese sector preferencial de la cancha. Pero este es simplemente un nuevo fusible que encierra una batalla que viene de larga data, y que en sus capítulos más recientes suma un partido homenaje disputado entre Boca y el Barcelona en Dubái, los estudios de ADN para determinar si Eugenia Laprovittola y Magalí Gil son hijas del futbolista, y la ausencia de Dalma y Gianinna en el reciente cumpleaños de su hermano menor.

Este jueves, luego de que se viralizara el ida y vuelta de los mensajes de WhatsApp con Gianinna, Ojeda dio un móvil en A la tarde y profundizó en la polémica. Allí, recordó la fallida cita de diciembre pasado en un laboratorio de La Plata, donde se iban a extraer las muestras de ADN y a las que las dos mujeres no asistieron, aunque según su versión se habían comprometido a ir. “Ellas me dijeron que iban a ir y el único que fue, fue Dieguito con 8 años. Fue muy valiente, me dijo ‘¿ qué tengo que hacer para ayudar a papá, a donde tengo que ir?”, señaló la profesora de educación física en el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

En este punto, el periodista Luis Ventura lo consultó sobre la inminente reunión por la sucesión del astro, en la que podría cruzarse con Dalma y Gianinna. Y la mujer ratificó los dichos que había expresado en la víspera en Intrusos: “Yo no tengo relación con ellas, no quiero tenerla y tampoco quiero que la tenga mi hijo, al menos que el quiera cuando cumpla 18. Mientras tanto, yo no quiero que sufra y sienta las cosas que siento yo”, señaló Ojeda, y aclaró que ella sí se va a presentar a las audiencias en compañía de su abogado y pareja, Mario Baudry, en representación del menor.

Verónica Ojeda y Gianinna Maradona, nuevamente enfrentadas (Intrusos)

Luego, profundizó en por qué no quiere que su hijo vea más a sus hermanos: “El amor de hermanos es todos los días, no es llamar una vez o cada tanto. Y lo digo por todos, no por una persona, la que hablé ayer y discutí”, afirmó en relación a Gianinna. “Todos son adultos y todos tienen hijos”, añadió. Consultada por Débora D’Amato sobre qué había provocado este nuevo distanciamiento luego de la tregua por el fallecimiento del futbolista, Ojeda fue tajante: “Como dijo una de las chicas, somos tan diferentes. No me hago la víctima, pero tampoco que ellas se hagan las víctimas. Todos sufrimos, y Diego tiene gran culpa. El quería que todas estemos confrontadas, yo no lo voy a justificar, pero esto no tienen nada que ver con el problema de hoy con estas chicas”, admitió.

Luego de volver a reclamar por la situación del palco en la Bombonera, valuado en diez millones de pesos y sobre el que resta determinar si será parte o no de la sucesión, Mazzocco retomó el tema de la relación de Dieguito con sus hermanas y consultó si pregunta por ellas. “El otro día vio a una de ellas en la tele, que dijo ‘yo soy Fulanita Maradona’ y el me miró y me dijo ‘mamá, ella es mi hermana. Es linda, bonita’, me dijo y se quedó mirándola”. Y cuando le preguntaron si a pesar de las diferencias estaba disponible para el diálogo, fue terminante: “Que hablen con los abogados, yo no tengo nada que ver. No es mi familia, es la familia de Dieguito. Y yo, cuando digo no, es no”.

