La China Suárez festejó su cumpleaños rodeada de amigos: su particular look y las fotos de la celebración

La China Suárez festejó sus 30 años

Después de varios meses de polémica, hoy es tiempo de celebración para la Eugenia La China Suárez. Es que la actriz cumple este miércoles 30 años y ya desde ayer anoche lo está festejando con sus amigos más íntimos y su novio español, Armando Mena Navareño, que está de visita en Buenos Aires.

Así lo dejó ver en las últimas horas, cuando compartió en sus stories de Instagram - red social en la que tiene casi 6 millones de seguidores -algunos saludos de quienes estuvieron presentes en el agasajo que se organizó la ex Casi Ángeles. A través de ellos, es que se pudo conocer un poco la intimidad de la reunión.

Por caso, el primero en saludarla por las redes fue el productor Marcelo Latorre, de quien Eugenia es muy compinche. “Que siempre se cumplan tus deseos”, le escribió junto a una foto en la que se la ve soplando las velitas de una gran torta, y de fondo un gran “30″ a modo de decoración. Otra de las personas que también estuvo a su lado fue Agustina Uslenghi, su gran amiga de la infancia, quien publicó una foto similar. “Feliz cumple, amiga de mi alma. Que todos tus deseos se cumplan hoy y siempre. Soy tu fan número uno”, le expresó. Y otra de sus íntimas, Pau Fukuhara, optó por subir un video del momento en el que le cantaban el feliz cumpleaños. “Happy birthday, queen, rodeada de amor”. Además, el director de arte Tomás Garrahan compartió una foto de Suárez: “¡Te quiero, bebé! Dalo todo siempre”.

Algunos saludos de cumpleaños que recibió La China Suárez

En tanto, durante la mañana de este día especial la ex de Benjamín Vicuña se dedicó también a compartir fotos con algunos de los que fueron al festejo: la diseñadora Natalia Antolín, el estilista Juan Manuel Cativa, la productora Mili Roque Pitt y su entrañable amigo Peter Lanzani, a quien conoce desde la época de TeenAngels. En esas postales, también dejó ver el look que eligió para la ocasión, un top blanco que combinó con un jean oxford y “roto”, y que también complementó con un largo saco blanco.

El look de la China Suárez para festejar su cumpleaños

La China Suárez con algunos de sus invitados: Peter Lanzani, Natalia Antolín y Juan Manuel Cativa

Sin embargo, este no será el único festejo, porque la ex protagonista de ATAV realizará una gran fiesta el sábado, en la que seguramente habrá muchos más invitados. Y muy probablemente el lugar elegido sea la nueva casa de la actriz, que en los últimos meses estuvo remodelando y decorando. La propiedad, ubicada en Pilar, cuenta con un amplio jardín, quincho de estilo campestre y detalles personalizados, en la que ella eligió cada uno de los muebles con anticipación e incluso compró de manera online algunas piezas vintage.

En el interior, se encargó de que cada uno de los espacios lleve plasmado su amor por los animales, la naturaleza, la moda y las antigüedades. Algunas semanas atrás había compartido las imágenes del antes y después del baño y el microcine que hizo en el altillo. “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas, reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, le contó en aquel entonces a sus seguidores. Además, había mostrado su cuarto, que cuenta con una cama de dos plazas con cabecera de madera, mesas de luz a juego y un cuadro floral como elemento central.

