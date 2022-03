El divertido video de Dani La Chepi contestando las críticas que recibió tras su separación

Dani La Chepi "analizó" las críticas tras su separación con el psicólogo Gabriel Cartana

“Las razones, qué pasó, o por qué, desde cuándo y demás, me parece que son parte de la intimidad, pero para las y los que están preguntando: Sí, Javier y yo estamos separados. Yo estoy bien, gracias”, expresó días atrás Dani La Chepi en su cuenta de Instagram, escueta, mirando a cámara. Y para completar la publicación, escribió un mensaje de gratitud para sus seguidores. “Les quiero mucho, gracias por preocuparse”.

Pero además de estar atravesando un difícil momento personal, la influencer también tiene que cargar con las críticas que recibió por varios de sus seguidores en las redes sociales. “Yo conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha, y por eso lo conté. Después aparecen las mujeres a agredir. Si yo contara un montón de razones, que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”.

Lo cierto es que, después de procesar estos comentarios negativos, la también conductora aprovechó el Día de la Mujer para hacer un divertido, y a la vez reflexivo, video en el que se burla justamente de esas críticas. “Hoy es un día para que reflexionemos, que nos abracemos,, nos cuidemos y respetemos. Siento que vamos por buen camino…. Y que luchemos en contra de ese machismo que muchas heredamos”, escribió en un posteo en el que publicó la grabación que hizo junto al reconocido psicólogo Gabriel Cartana.

“Hola Gabi, quiero saber el por qué. Hace poco hice una historia contándole a mis seguidores que estoy separada. Algunos portales de espectáculos compartieron esta historia. Pero mi pregunta es por qué la gran mayoría de los comentarios hechos por mujeres son agresivos. Te voy a leer un par que me tomé el trabajo de escribir”, se la escucha decir mientras conversa con el profesional.

Y comienza a apuntar: “´Típico de anoréxica de m...´”. “¿Qué cosa es típico de anoréxica de m...?”, le responde Cartana. “No sé, evidentemente separarse”, dice ella. “Uno de los síntomas de la anorexia de m..., porque parece que hay varias clasificaciones...”, contesta de forma irónica él. En ese sentido, continúa: “Éste se repite, 48, 49 veces. ´Pobre pibe, se cansó, lo dejó hecho m...´. En ningún momento leí ´che, pobre piba, debe estar medio triste´”. A lo que el profesional explica, también a modo de broma: “´Pobre pibe´ yo lo puedo suponer como un comentario empático”.

La Chepi y su ex novio solían protagonizar sketches en las redes

“Al fin la dejó, se dio cuenta que la usó para ser famosa”, siguió enumerando La Chepi. “Perdoname, Dani, ahí hay un dato que no me cierra, vos ya eras famosa. Y para ser más famosa, te tenés que poner de novia con alguien famoso”. “Mmm...no lo pensé. Pero yo pienso que, sin ser malintencionada la gente, lo que quieren decir estas mujeres es que la noticia que yo me puse de novia con un chico trabajador que maneja un camión de recolección de basura es para hacer nota”, replicó divertida ella. “Eso podría ser lógico, pero dura un mes, no dos años y medio”, razonó el psicólogo. “Yo creo que lo estiré por amor”, deslizó la ex participante de Masterchef Celebrity. “No, nunca es por ese motivo, ¡vamos a pensar mal!”, contestó en chiste él, mientras ella no podía contener la risa.

Pero Daniela Viaggiamari - tal es su verdadero nombre -continuó: “Esto no termina acá, porque lo linkean y desacreditan mis logos como mujer. ´Ahora está en La Oca, se la creyó´”. “Acá yo prestaría atención, yo diría que eso no ocurre pero debería. Tenés que empezar a créertela, aunque sea un poquito. Así por lo menos evitás llamarme a las 3 de la mañana diciéndome que no vas a tener éxito cada vez que emprendés algo”, señaló Gabriel.

Por último, cerró con uno de los más ofensivos comentarios que le hicieron: “Bajen a esta del pony, ¿a quién car...se está cog...para estar conduciendo programas en El Trece? Nunca leí que lo dijeran del Pollo Álvarez”. “¿No te diste cuenta por qué? Porque los comentarios son de mujeres y las mujeres no envidian a los hombres”, analizó el profesional.

