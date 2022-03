Jimena Barón se indignó con el precio de una ensalada: “Me cobraron 1100 pesos”

Jimena Barón

Como suele hacer casi a diario, Jimena Barón se comunicó con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Pero esta vez no fue para avisarles de ningún nuevo lanzamiento en su faceta como cantante ni para mostrar alguna foto sugerente, sino para compartir su indignación.

Lo que ocurrió es que la cantante decidió comprar una ensalada para almorzar y, al enfrentarse a su comida, se dio cuenta de que eran sólo verduras cortadas muy chiquitas. Y a un precio no del todo razonable. “Hoy me cobraron 1100 pesos esta ensalada, que en realidad eran sólo verduras picadas y metidas en un bowl”, escribió la cantante de “La tonta” sobre una foto en la que se veían zanahorias, cebollas moradas, remolacha, tomate, zucchini, entre otras hortalizas, apenas cortadas. Además, la actriz propuso una encuesta con las opciones: “¿Es joda?” y “Te vieron la jeta”, para interactuar con sus seguidores.

La indignación de Jimena Barón por el precio de una ensalada (Foto: Instagram)

En la siguiente story, y sobre una foto de una mujer a punto de ingerir un tomate con lechuga, escribió: “Por favor, ser vegetariano no es ser un cobayo... No sé por qué sonríe esta mina comiendo una lechuga de un mini bowl, pero NO”, dijo, en tono bromista, sobre la foto de su posteo. Por último, cerró con una última publicación: “Si tienen data de lugares que alimenten vegetarianos con amor, mándenme porfi”, le pidió a modo de sugerencia a sus seguidores. Más abajo, dejó un último mensaje en un tono picante: “Igual comí increíble todo el finde”, escribió más abajo junto a un corazón en llamas, en una especie de doble sentido.

"Ser vegetariano no es ser un cobayo", dijo Jimena Barón (Foto: Instagram)

Lo cierto es que Jimena viene atravesando ciertos cambios de hábitos alimenticios y saludables. Semanas atrás y también a través de su cuenta de Instagram, dio cuenta de esto. “¿Por qué decidiste dejar de tomar alcohol?”, fue una de las preguntas que le hizo un usuario y que sirvió para que la intérprete de La Cobra explicara la situación. “No decidí. Es como que se me fueron las ganas y dije: ‘Che, no tomo hace mil’. Y decidí ver qué onda con no tomar más. La piel horrenda, por ahora, pero sí siento menos celulitis. Estoy explorando”, fue la respuesta de Barón.

En otra de las casillas de preguntas, un internauta le consultó el motivo por el que no consumía carne. Y Jimena contestó: “Porque amo a los animales y quiero que coincida lo que siento con lo que hago. Y porque quiero aportar algo al planeta donde vivo y estamos haciendo cajeta”.

Jimena Barón le pidió recomendaciones de comida vegetariana a sus seguidores (Foto: Instagram)

Lo cierto es que, dado el interés que despertó este cambio de hábito en la vida de la actriz y cantante, ella aprovechó para agregar otro dato. “Sumada a las últimas decisiones que vengo tomando para hacer mi vida más insípida, dejé de ponerle maniáticamente sal a la comida. Si salgo, como la comida como me la dan en el restaurant y, si como en casa, le pongo un poco cuando cocino y ya”, dijo.

Y, segura de los beneficios de limitar este condimento en sus platos, explicó: “Antes me sentaba con el salero y le mandaba como si fuera polvo de hadas a dada rato. Hace para la re mierda y es la Santa de la retención de líquidos. Alta decisión, creo”.

