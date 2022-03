Natalia Denegri ayuda a los exiliados de Ucrania con Little Lighthouse Foundation y Global Empowerment Mission

Natalia Denegri hizo una importante donación para las familias ucranianas

En un contexto difícil a nivel mundial por la invasión de Rusia a Ucrania, Natalia Denegri y su programa solidario infantil Corazones Guerreros junto a Hasbro Toys, se aliaron a Little Lighthouse Foundation y Global Empowerment Mission en sus esfuerzos para llevar ayuda a las miles de familias que huyen del país en medio del conflicto que comenzó a finales de febrero.

A través del programa, Denegri donó una cifra de 10 mil dólares y prestó su ayuda durante toda la jornada del pasado viernes 4 de marzo para el armado de kits de necesidades básicas con comida no perecedera, elementos sanitarios para adultos y niños, protección, y mantas térmicas. De esta manera, buscan ayudar especialmente a todas aquellas personas y familias que se escaparon de Ucrania por la frontera con Polonia, donde las temperaturas son extremas.

La conductora realizó una acción solidaria

Además, colaboraron con la recaudación de fondos para abrir más estaciones de asistencia en las fronteras de Hungría, Rumania y Polonia, donde ya tienen algunas instaladas para dar refugio a los miles de inmigrantes, esencialmente a cientos de mujeres y niños, que buscan escapar del país y no tienen dónde pasar seguros la noche.

La ayuda para las familias ucranianas que escapan de la guerra

“Estas fundaciones están directamente ayudando a la gente a salir de Ucrania hacia las fronteras de Polonia, Rumania y Hungría y los ayudan a reubicarse en distintas partes de Europa hasta que cese el conflicto. También están armando almacenes para que la gente que escapa pueda dormir segura antes de seguir viaje hacia su destino final”, explicó a los medios latinos Estefanía Mönch, especialista en Filantropía e Impacto Social Global de Hasbro Toys, quien representó a la compañía en el evento.

Esta no es la primera vez que Denegri, Corazones Guerreros y Hasbro se alían con Little Lighthouse Foundation y Global Empowerment Mission para ayudar a los más necesitados en una situación tan difícil. “Durante la pandemia, nos unimos con ellos para el armado de cajas de primera necesidad para las familias del mundo que más sufrieron con la enfermedad y el cierre de los puestos de trabajo. Son dos fundaciones que trabajan con todo el corazón y el esmero para que todas las donaciones que reciben lleguen a los que más las necesiten”, expresó la periodista desde los galpones de Little Lighthouse Foundation en la ciudad de Miami, donde fue acompañada por Nicole, su hija de 7 años, quien en camino al evento solidario pidió por “no más guerras” a través de las historias de Instagram de su mamá.

“Hay tantas familias separadas, tantos niños sufriendo por esta guerra insensible…. ¡No podíamos quedarnos de brazos cruzados! Con Corazones Guerreros tenemos la misión de llevar luz adonde hay oscuridad y procurar que los niños no sufran y por eso estamos orgullosos de poder ayudar a estas fundaciones maravillosas que no han descansado para hacer que a ninguna familia ucraniana le falte nada”, cerró Denegri.

La solidaridad de este grupo de mujeres

La conductora donó 10 mil dólares y materiales de primera necesidad

SEGUIR LEYENDO: