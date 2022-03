La China Suárez habría traicionado a Paula Chaves: qué decía el mensaje que le reenvió a Mauro Icardi

Revelaron la traición de la China Suárez a Paula Chaves

Uno de los efectos colaterales que tuvo el llamado “Wanda Gate”, el escándalo en el que se descubrió el affaire que tuvo Eugenia La China Suárez con Mauro Icardi y que desató la furia de Wanda Nara, fue el fin de la amistad entre la ex Casi Ángeles y Paula Chaves. Es que la conductora no dudó en ponerse del lado de Zaira, que es madrina de uno de su hija Olivia y que, por supuesto, iba a defender a su hermana.

A pesar de que ya pasaron varios meses de aquel episodio, continúan trascendiendo detalles sobre la pelea que las alejó para siempre. En este sentido, fue Paula Varela quien contó la fuerte traición que le habría hecho la ex protagonista de ATAV a su entonces amiga. “Me dicen que para Paula esto son pendejadas, que todas las veces que ella tuvo que poner la cara por la China Suárez, la puso. Incluso cuando fue lo de Pampita, la bancó a su amiga. Lo mismo me dicen que le hizo a Nico Vázquez y a Gime Accardi”, comenzó expresando la panelista de Socios del Espectáculo, el nuevo programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece.

Y explicó: “En agosto, cuando Mauro Icardi empieza a likear a la China Suárez, dentro del entorno de amigas empieza a haber un revoloteo y Paula es quien se comunica con la China”. Respecto al hecho de que Eugenia haya dejado de seguirla en Instagram, señaló: “Desde el entorno me dicen que uno no deja de seguir, de última silenciás a la persona. Fue para llamar la atención porque la China lo único que quiere es que se hable de ella”.

Acto seguido, la periodista detalló la conversación que ambas mujeres habrían tenido en ese entonces: “Paula le dice que está likeando a Mauro Icardi, que es el marido de Wanda y cuñado de su amiga Zaira. En ese momento, la China la hizo sentir a Paula una desubicada, que le estaba preguntando una barbaridad y que no tenía nada que ver con Icardi, ´ni los conozco´. Y Paula se sintió tan mal en ese momento que hasta le tuvo que pedir perdón”. En tanto, Varela contó que Suárez le reenvió ese audio al futbolista del PSG. “Le dice: ´Mirá lo que me están poniendo mis amigas´, Mauro lo escucha y después Paula se entera de esta traición”.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves, en tiempos en los que eran amigas

La única vez que la ex anfitriona de Bake Off había hablado sobre este escándalo, lo hizo en Cortá por Lozano, a principios de noviembre. “¿Viste lo que pasó, nena? Es terrible lo que pasó...”, le comentó Verónica Lozano a su invitada en tono de “señora de barrio”, mientras Paula se reía incómoda y se tapaba la cara con su pelo. “Yo ya te lo iba a decir cuando me comentaste lo de Gino, porque viste que Gino llevaba la boina...”, siguió Vero en referencia al look campechano de Icardi. “Yo linkeé, mi cerebro linkeó, pero dije: ‘Basta, Verónica, no’”, dijo Lozano como queriendo no meterse en el tema.

Sin embargo, Chaves concedió: “Es como que yo sola me metí en el tema al nombrarla a Zaira...”. “Igual yo te ayudo... Impensado todo esto realmente”, insistió Vero. “Sí, horrible... Pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”, quiso cerrar Paula.

“Una lástima”, la chicaneó Vero. “No, no, está bien, se entiende perfectamente. Pero igual vos sos más amiga de Zaira...”, insistió la conductora. “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, dijo la conductora del reality pastelero. “Y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas”, dijo Lozano en alusión al vínculo entre Chaves y Suárez. “Claaaaaro”, dijo Paula queriendo dar por finalizada la cuestión.

