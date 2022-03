El descargo de Sofía Jujuy Jiménez tras las críticas que recibió por posar sobre un caballo: “Agredieron a otro nivel”

Lo que Sofia Jujuy Jiménez pensó que era una sesión de fotos que sus seguidores iban a admirar, se terminó transformando en una lluvia de críticas en su contra. Es que días atrás, la modelo se retrató posando sobre un caballo, algo que indignó a su seguidores. Si bien ella reconoció en aquel posteo que “no es muy animalera” pero destacó que los caballos le trasmiten paz, los comentarios negativos no tardaron en llegar.

“¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada”, “Podés mostrarte sin estar jodiendo lo al caballo... No es un ´mueble´ donde apoyarse... No caigamos en tanta chotada”, “Pobre animal, ¿es una cama?”, “Sofi te sigo por tu buena onda, pero en serio, si no sos muy animalera te digo que los animales no están para la exposición de la gente, ni molestarlo ni joderlo. No creo que ni a vos ni a mí nos gustaría que alguien se nos cuelgue en la espalda para una foto. Los animales respiran, sienten al igual que los humanos, nosotros lo podemos expresar en palabras, ellos no, así que te invito a conectarte de otra manera con los animales”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Algunas de las fotos de Sofía Jujuy Jiménez que provocaron el rechazo de sus seguidores

Y, aunque en esa oportunidad no respondió ninguno, este lunes decidió romper el silencio y contestarlos en sus stories. “Aprovechando que estoy acá con este bombonazo, que es lo más lindo y bueno que hay, y voy a atender a algunas personas que de muy mala manera y con enojo, bronca....porque puedo entender que hay mucha gente que es protectora de animales, lo cual admiro y me encanta que tengan una causa y la defiendan, pero agredieron a otro nivel”, comenzó expresando mientras acariciaba al equino en cuestión, que habita en el campo que tiene su novio Bautista Bello.

En ese sentido, agregó un poco indignada: “Hablaban de descuido, de tratar a los animales como objeto. Yo les puedo asegurar que fue rescatado de un basural y el amor con el que lo cuidan, para que digan las cosas que dicen...No me gusta que hablen sin saber”. En tanto, en esas mismas stories escribió: “¡Banco a morir que existan distintos puntos de vista! ¡Y que existan los debates, que se puedan intercambiar ideas y pensamientos!! Pero la agresión no la comparto. Más amor, menos agresión”.

Lo cierto es que según las asociaciones protectoras de animales y aquellos que optan por el veganismo como un estilo de vida, ya solo el hecho de montar un caballo implica maltrato, porque implica la utilización del un ser sintiente como si se tratara de un objeto en beneficio el humano.

Por caso, Wanda Nara también había sido criticada tiempo atrás por una actitud similar. En esa ocasión, la empresaria le había obsequiado un caballo a su hija Francesca, pero lo que se veía en las fotos, era un animal atado y triste. Y, junto a él, había un domador con una fusta en la mano con la cual lo amedrentaba. De hecho, a la publicación, la mediática le sumó un video en el que se ve cómo otro caballo es obligado a correr en círculos con el único fin de divertir a la criatura. Y esto desató una catarata de comentarios negativos por parte de los que saben que el amor por todos los seres no tiene nada que ver con este tipo de explotación.

