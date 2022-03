Cinthia Fernández celebró en las redes una medida del gobierno bonaerense que afectaría a su ex: “¿Se cumplirá?”

Cinthia Fernández celebró una medida de la Provincia de Buenos Aires contra los deudores de cuota alimentaria

A pesar de tener tres hijas en común y haberse separado años atrás, Cinthia Fernández y Matías Defederico todavía no consiguen tener una buena relación. Las acusaciones cruzadas entre ellos siguen existiendo y, en particular, uno de los temas que más molesta a la panelista de Momento D es el monto económico que le debería abonar todos los meses para los gastos fijos de las menores y que su ex no cumple como debería, según sus palabras. Y, cada vez que puede, ya sea en las redes sociales o en la televisión, la mediática aprovecha para recordárselo.

En este sentido, en las últimas horas celebró una medida que aprobó la Provincia de Buenos Aires y que determina que aquellos que registren una deuda en la cuota alimentaria no podrán renovar la licencia de conducir. “Díganme que no estoy SOÑANDO …. ¿se cumplirá ?…. Por otro lado, ¿y los que no manejan y deben?…. Por otro lado, ¿podría ser para toda la Argentina?…. Igual aunque sea algo”, escribió en un posteo de Instagram en el que se leía la noticia y que ella editó con música alegre.

Inmediatamente, el posteo se lleno de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de su colega Mariana Brey, quien también lo festejó: ¡Vamos!”, le expresó su ex compañera de Los Ángeles de la Mañana. Pero, como suele suceder en las redes, obtuvo tanto comentarios a favor como en contra. En el último, caso hubo algunos internautas que la acusaron de “usar a los hijos solo como escudo para obtener dinero”. Sin embargo, por el momento la bailarina ignoró las opiniones ajenas y optó por no contestar ninguna.

Además, en la tarde del domingo se sometió a un cuestionario que le hicieron sus seguidores. Y entre las preguntas que recibió, un internauta le consultó: “¿Cómo te estás llevando con el papá de tus hijas?”. Sin vueltas, Cinthia lanzó: “Cada vez peor”.

Cinthia Fernández se refirió a su relación actual con Defederico

A fines de enero, Fernández había comparado la cuota alimentaria que le pasa Defederico con la compra del supermercado. En sus stories, se la veía caminando entre las góndolas y contando que busca los mejores precios. Incluso, la carne la compra en un frigorífico porque le resulta más barata que en el supermercado. Y antes de llegar a la caja y ver el monto final de su compra adelantó que mostraría el ticket y lo compararía con el depósito que su ex le hace mensualmente.

Cinthia Fernández aseguró que la cuota alimentaria de Matías Defederico no le alcanza para el supermercado

Tal como había advertido, cumplió y publicó una foto con el total de la compra que en una primera instancia era de $58.480,22, y que con los descuentos que le aplicaron terminó siendo de $57.519,13. “Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto...”, escribió y detalló algunos de los productos que había comprado: “Todo lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”. “Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueves los chicos viven del aire. Y encima (tengo) que aguantar que me difamen y violenten”, agregó.

Sobre la misma publicación mostró el comprobante de la cuota alimentaria que depositó Matías Defederico el pasado 10 de enero con la suma de 55 mil pesos. “No me alcanza, viejo, ni para el super”, aseveró Fernández y continuó: “Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”. Luego, sumó otros gastos de sus hijas que debe cubrir como la cuota del colegio, los útiles, los uniformes, y el material que necesitan para estudiar. “El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, agregó la ex Bailando en esa oportunidad.

SEGUIR LEYENDO: