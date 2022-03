Karol G anunció una segunda función en Buenos Aires en el marco del “Bichota Tour Reloaded”

Karol G anuncia una nueva función en Buenos Aires, Argentina

Después de agotar en menos de tres horas su show del 27 de mayo en el Movistar Arena en el marco de su primera gira internacional, Karol G anunció una segunda fecha en Buenos Aires: será el 28 de mayo en el mismo estadio, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Las entradas para esta función ya están a la venta.

De esta manera, la colombiana nacida como Carolina Giraldo Navarro sigue batiendo récords a cada paso que da y continúa afirmándose como la gran referente femenina de la música urbana en todo el mundo. El “Bichota Tour Reloaded” es su primera gira internacional se apodera no solo de Argentina, sino de buena parte del continente americano: ya lleva agotados sus shows en Bogotá, Chile, Lima, además de tres funciones en México. También visitará Ecuador, Panamá, Honduras, Costa Rica y El Salvador, entre otros. Asimismo, también estará presente en el próximo festival Coachella, en Estados Unidos, a realizarse en abril.

La colombiana continúa con el éxito de su álbum KG0516 y domina las tendencias con hits como “Tusa”, “Mi Cama” y “Bichota”, los cuáles cuentan escuchas en billones. En 2015, grabó una nueva versión de “Mil Horas”, clásica canción de Los Abuelos de la Nada, a la cual tituló “Ya no te creo”.

Karol G

Karol G cosecha millones de seguidores en sus plataformas digitales y es por eso que cada uno de sus nuevos lanzamientos se convierte rápidamente en un verdadero hit que invita a bailar y disfrutar. La artista latina número 1 en el mundo ya ha colaborado con algunas de las estrellas más importantes a nivel internacional, tales como Bad Bunny (en “Ahora Me Llama”), Nicky Jam y J Balvin (en el remix de “Mi Cama”), entre otros. A su vez, en agosto de 2017, fue la responsable de abrir el show de J Balvin en el Estadio Luna Park.

La joven compositora viene de presentar con gran repercusión su álbum KG0516, el cual cuenta con colaboraciones de artistas como J Balvin, Anuel AA, Wisin & Yandel, Camilo, Nicky Jam y Ozuna, entre otros. El disco tiene un total de 16 canciones y se posicionó en el primer lugar de la lista de los 10 discos que debutaron esa semana a nivel global en Spotify.

Karol G en la playa, al otro día de su último cumpleaños (Foto: Instagram)

Cuando tenía 15 años y todavía se hacía llamar Carolina, se presentó en el famoso reality show Factor X en el año 2006 para empezar a ser reconocida en el mundo musical. A pesar de que no ganó fue contactada por Flamingo Récords Colombia y firmó un contrato discográfico por un año. Fue así que nació Karol G.

Ese año lanzó su primer sencillo llamado “En la playa”. Otras de sus canciones más conocidas son “Amor de dos” en dueto con Nicky Jam, “Ricos besos”, “Casi nada”, “Hello” junto con Ozuna, “Lo que siento por ti” con Sebastián Yatra, “Código de amor” con Daddy Yankee, entre otros temas.

En 2010, Karol incursionó como youtuber y llegó a publicar sus primeros videos caseros haciendo versiones de canciones como “Try Sleeping With a Broken Heart”, “Killing Me Softly” y “Can’t Take My Eyes Off Of You”. Tenía 19 años en aquel entonces. En los tres videos, que todavía se mantienen en la plataforma, se la puede ver con su cabello de color original y una filmación de baja calidad. Aunque hoy en día luce bastante diferente, Karol G todavía mantiene esa entrega que, precisamente, la llevó a la fama.

SEGUIR LEYENDO: