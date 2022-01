Cinthia Fernández comparó la cuota alimentaria que le pasa Matías Defederico con la compra del supermercado: “No me alcanza”

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Un nuevo capítulo se suma a la pelea mediática que atraviesan Cinthia Fernández y Matías Defederico. El último episodio público fue la noche de Año Nuevo, cuando la bailarina denunció públicamente que el exfutbolista había tomado alcohol durante el festejo y que no estaba en condiciones de manejar para llevarle a sus hijas de regreso a su casa, y ella decidió ir a buscarlas y contar la odisea en televisión ya que no sabía en dónde estaban.

Lo que derivó en un nuevo cruce virtual que terminó, una vez más, en sus abogados intentando arreglar la situación y buscar lo mejor para sus tres hijas: las mellizas Charis y Bella, y Francesca. Por caso, tenían firmado un acuerdo sobre el régimen de visitas, ya que -según ellos- ninguno de los dos las cumplía: él, por su parte, sostuvo que ella no le permitía ver a las niñas cuando le correspondía.

En las últimas horas, la ex panelista de Los ángeles de la mañana compartió con sus cinco millones y medio de seguidores que fue a realizar las compras al supermercado. Y lo que parecía un video más que sumaba a sus Historias de Instagram de su habitual rutina diaria terminó generando un nuevo escándalo. Todo comenzó cuando mostró su nuevo look -un conjunto deportivo estampado con figuras de Disney- y advirtió que con así iría al local. De inmediato, sus próximas grabaciones ya fueron caminando entre las góndolas y contando que busca los mejores precios. Incluso, la carne la compra en un frigorífico porque le resulta más barata que en el supermercado.

Y antes de llegar a la caja y ver el monto final de su compra adelantó que mostraría el ticket y lo compararía con el depósito que Defederico le hace a modo de cuota alimentaria para sus hijas. Mientras tanto, seguía recorriendo el supermercado y avisó que ya iba por el segundo changuito.

Tal como había advertido, cumplió y publicó una foto del ticket con el total de la compra que en una primera instancia era de $58.480,22, y que con los descuentos que le aplicaron terminó siendo de $57.519,13.

“Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto...”, escribió la bailarina y detalló algunos de los productos que había comprado: “Todo lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”.

“Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueves los chicos viven del aire. Y encima (tengo) que aguantar que me difamen y violenten”, agregó.

Sobre la misma publicación mostró el comprobante de la cuota alimentaria que depositó Matías Defederico el pasado 10 de enero con la suma de 55 mil pesos. “No me alcanza, viejo, ni para el super”, aseveró Fernández y continuó: “Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”.

Luego, sumó otros gastos de sus hijas que debe cubrir como la cuota del colegio, los útiles, los uniformes, y el material que necesitan para estudiar. “El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, agregó la ex Bailando.

Ahora bien, ¿ qué hizo Matías Defederico al momento en que Cinthia Fernández publicó el ticket y el comprobante? Evitó responderle a través de la misma vía y se limitó a postear una foto de su novia junto a una de sus hijas mellizas. ”Hermosas mías”, escribió quien también había compartido en su Instagram la búsqueda de un barbero para su barbería, local que abrió junto a un socio.

Por otro lado, el exfutbolista había compartido un mensaje que recibió de un padre que también enfrenta una batalla legal con su expareja. Y aseguró que recibió varios de la misma índole. “Juro por mis tres hijas que primero voy a luchas por ellas y después voy a ser la voz de todos estos hombres que padecen lo mismo”, afirmó.

“Muchísimas gracias a las ONG y miles de personas que me escribieron para hacer justicia de esos padres que quieren poder cumplir con su rol de padres y no los dejan. De ahora en más, voy a estar al lado de todos ellos por todas las denuncias falsas y que esta Justicia sea parcial, tanto para el hombre como para la mujer. Porque cada uno no tiene el culo sucio, tiene la frente bien alta para poder afrontar todo esto sin miedos y con la posibilidad de poder ayudar. Lo voy a hacer por mí, por mis hijas y por todos los hombres que padecen lo mismo”, agregó Matías Defederico y concluyó su posteo con el hashtag: “La violencia no tiene género”.

