La palabra de Jorge Rial tras anunciar su separación de Romina Pereiro: “Sigue siendo el gran amor de mi vida”

Jorge Rial rompió el silencio después de anunciar su separación (Video: "Intrusos" - América)

“Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente”. Con estas palabras, el jueves pasado Jorge Rial puso fin a las especulaciones y confirmó lo que hace días se venía rumoreando: su ruptura con Romina Pereiro.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones, este lunes el conductor de Argenzuela fue abordado por varios cronistas a la salida de Radio 10 y contó cómo está atravesando este difícil momento de su vida. ”Estoy tranquilo, amigándome con la soledad, pero tampoco ninguna separación es definitiva. Están apostando a algo que no sé si es tan seguro que sea así”, comenzó expresando. Y continuó: “Acá lo que pasa es que no hubo ni cuernos, ni videos...hubo una separación normal, común, tranquila”.

En ese sentido, fue consultado por las diversas versiones de romance que le adjudicaron. “Siento que hay una degradación por las mujeres, ponen a cualquiera sin importar, me parece que hay que revisar esas cosas. Pero son todas mentiras, sería bueno que levanten un teléfono y pregunten”. Y enfatizó: “Estoy solo, no tengo ganas”.

Romina Pereiro y Jorge Rial se casaron en abril de 2019 (Fotos: Teleshow/Verónica Guerman)

Sin embargo, aclaró que aún sigue teniendo un buen vínculo con su ex. “Ayer estuvimos con Romina, con las nenas, tomamos mate y comimos pizza a la noche. La relación con ellas está muy bien, las amo, son mis hijas”. En tanto, aprovechó para pedir que no las involucren en esto: “Ema, que es la más chiquita, leyó algo y se puso muy mal. Acá me parece que lo único que hay que cuidar es a los pibes. Después todo lo demás...yo me las banco todas, pero no Romi ni las nenas. Es lo único que me jode”.

“¿Romina fue el gran amor de tu vida?”, fue la pregunta de una cronista. A lo que él respondió: “¿Quién dijo fue? Lo sigue siendo. Todo esto fue consecuencia de pandemia...acá no hubo ni terceros en discordia, ni falta de amor...fue un desgaste natural que se dio y en un momento dijimos ´paremos acá´. Estamos en esa transición”. Y desmintió los presuntos celos de Pereiro: “No, ella en su momento me cuidó mucho, tenía miedo por mí, fue eso, Celos, no”. “La pandemia me costó, de hecho abandono la tele por eso. Tomé la decisión de dejarlo porque yo no estaba bien, y no me arrepiento”. Y cerró, sobre los abruptos cambios en su vida: “Ahora mi cuerpo está bien, en su momento no. Pero ahora estoy entero, tranquilo. Por eso volví a la radio, a la tele”.

En tanto, el sábado pasado fue su debut al frente de Sobredosis de TV, el emblemático programa de C5N. “Ahora puedo soltar toda la bola, estuve aguantando todo este tiempo solamente para este momento, a esta hora, a las 21 horas, por este canal”, confesó tras la apertuta. Y también compartió su alegría por el nuevo desafío que enfrenta: “Yo era espectador, lo veía, y estar acá es bárbaro. No esperaba tantas repercusiones, no tanto por mí, o por lo que significa el programa, pero por el invitado es increíble toda la previa que se generó”.

“Yo no sabía que se podía armar tanto candombe, cuando todavía no vieron nada. No vieron los informes, no vieron las opiniones, pero ya todo el mundo pensando qué van a hacer. La mitad diciendo: ‘Matalo’, y la otra mitad: ‘Que te mate Milei a vos’. Yo dije: ‘Es gladiador esto’; y no, porque señores, él vino, llegó Javier Milei”, anunció en los primeros minutos de aire, antes de dar paso a la entrevista.

