Maca Rinaldi y Fede Hoppe avanzan en la construcción de su casa: el detalle que llamó la atención

Macarena Rinaldi compartió los avances en la casa que construye junto a Fede Hoppe

El romance entre el Federico Hoppe y la bailarina Macarena Rinaldi se hizo público en noviembre de 2017. El escenario, como el de tantos otros, fue la pista de Bailando por un sueño, donde él era productor ejecutivo de LaFlia y ella partenaire de Hernán Piquín. Pasaron más de cuatro años y la relación continúa a paso firme. Y desde hace un tiempo, comenzaron a darle forma al tan ansiado sueño de la casa propia.

Macarena fue quien dio los primeros indicios sobre este nuevo paso. Lo hizo a través de un video que colgó semanas atrás en su cuenta de Instagram donde mostraba una panorámica del trabajo en cuestión. “En obra”, tituló la bailarina sobre una toma panorámica en la que se veían los cimientos del proyecto. “Comenzando un sueño. ¡Nuestra casa!”, suscribió al pie, aunque recién estaba dando los primeros pasos. Sin embargo, en el medio del pozo en la tierra se adivinaba un detalle de la construcción que no es muy común y que llamó la atención de sus seguidores.

El tema volvió a escena gracias a las preguntas de sus seguidores que habían tomado nota de la edificación y querían saber cómo evolucionaba. “De a poquito avanza. Vamos por la parte del subsuelo. Me han preguntado ‘¿por qué tan baja?’... Es eso. Decidimos hacerla con subsuelo”, respondió ante una inquietud puntual. La información sorprendió y generó intriga sobre qué utilidad le darán al sótano.

Federico y Macarena durante una de sus vacaciones

Así, Fede y Maca consolidan una relación que tuvo su confirmación ante los ojos de los televidentes argentinos y en pleno prime time de la pantalla de El Trece. Todo ocurrió a finales de 2017, cuando los rumores y las fotos que los mostraban juntos ya no se podían seguir ocultando, Marcelo Tinelli les preguntó durante una emisión de ShowMatch qué pasaba entre ellos y se dieron un beso apasionado a modo de “oficialización” de su relación.

Desde aquel momento, el amor entre ellos no paró de crecer. Compartieron vacaciones, temporadas laborales, surfearon algunas crisis y atravesaron juntos la etapa más dura del aislamiento decretado por la pandemia. Aquel marzo del 2020 los sorprendió regresando de México luego de hacer el verano en Carlos Paz, y regresaron al filo del confinamiento. Durante el tiempo libre de la cuarentena más estricta, Macarena vio la oportunidad para embarcarse en proyectos que en algún momento fueron postergados.

La pareja se conoció en la pista de ShowMatch

En medio de la incertidumbre respecto al futuro, la bailarina no se detuvo y aprovechó el parate para comenzar una carrera universitaria. “Estoy estudiando Psicología. No me imaginé nunca que las cosas se iban a dar de esta manera, pero pasó. Y estoy muy feliz. Hace un tiempo que tenía ganas de volver a estudiar. No veía los tiempos y el 2020 me lo permitió”. contó en ciclo radial Esto no es Hollywood-. y explicó los motivos de su elección. “Todos mis intereses y las cosas que me gustaban estaban relacionadas con esa carrera. Es una elección que me vino de las entrañas”.

A mediados de febrero, la pareja viajó a las Cataratas del Iguazú para descansar unos días y celebrar el cumpleaños de la bailarina. Ambos se mostraron tanto en las pasarelas como en las diversas embarcaciones, aprovechando cada segundo de su estadía en el imponente paisaje misionero. “El mejor lugar para celebrar mi cumpleaños”, escribió Rinaldi en su cuenta de Instagram.

